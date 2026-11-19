El financiamiento de campañas políticas por parte del crimen organizado representa uno de los principales desafíos para la democracia en América Latina. Así lo advirtió Marcela Ríos Tovar, directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, durante una conferencia regional sobre transparencia y financiamiento político celebrada en Panamá.
Ríos Tovar señaló que las organizaciones criminales no solo buscan aportar recursos económicos a los partidos y candidatos, sino que también intentan colocar a sus propios representantes en cargos de elección popular para ganar influencia dentro de las instituciones públicas.
“Estamos viendo que en muchos países de América Latina el crimen organizado ha entendido que es muy conveniente financiar partidos, financiar campañas y muchas veces no solo financiar campañas de candidatos, sino poner sus propios candidatos”, afirmó.
La directora regional advirtió que la presencia de estos grupos dentro de las instituciones puede facilitar actos de corrupción y desviar recursos públicos hacia las estructuras criminales, en lugar de destinarlos a las necesidades de la sociedad.
Panamá y los controles al financiamiento político
En el caso panameño, la discusión cobra relevancia ante el debate sobre las reformas electorales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión del dinero que ingresa a la política.
Ríos Tovar consideró importante la propuesta de reformas electorales presentada por el Tribunal Electoral, que incluye disposiciones relacionadas con el financiamiento político. También expresó su expectativa de que la Asamblea Nacional retome esta discusión con atención a los desafíos actuales.
A su juicio, los partidos políticos suelen mostrar resistencia ante mayores controles, por lo que consideró necesario que la sociedad, los medios de comunicación y los actores políticos participen en el debate.
“Es necesario fortalecer el rol de los gobiernos en fiscalización”, sostuvo.
Sobre la situación de Panamá, indicó que el país cuenta con un órgano electoral con capacidades y con distintas instituciones interesadas en combatir la corrupción. Sin embargo, advirtió que el país no está al margen de los riesgos que enfrenta el resto de la región.
Leyes sin suficiente capacidad de aplicación
Otro de los problemas identificados por IDEA Internacional es la distancia entre las normas que regulan el financiamiento político y la capacidad de las instituciones para hacerlas cumplir.
Ríos Tovar explicó que América Latina presenta avances en materia de regulación, pero mantiene dificultades para aplicar las disposiciones existentes.
“Tenemos muchas leyes pero poca capacidad de implementarlas”, manifestó.
Entre las limitaciones mencionó la falta de autonomía, recursos y capacidades técnicas de los organismos encargados de controlar el financiamiento de los partidos y rastrear el origen de los fondos.
La representante señaló que países como Chile, Uruguay y Costa Rica suelen destacar por sus niveles de transparencia, aunque insistió en que la región necesita continuar fortaleciendo sus mecanismos de control.
Criptomonedas y nuevos mecanismos de financiamiento
La transformación de las modalidades de financiamiento también plantea nuevos retos para las autoridades electorales.
Entre los fenómenos que requieren mayor atención mencionó el uso de criptomonedas, los aportes de terceros actores y la influencia de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Estos mecanismos obligan a revisar las herramientas de fiscalización para identificar el origen de los fondos y evitar que recursos de procedencia ilegal ingresen a las campañas.
La conferencia regional, organizada por IDEA Internacional junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Tribunal Electoral de Panamá, reúne durante dos días a representantes de más de 15 países.
El encuentro aborda la regulación de las campañas, el financiamiento ilícito, las prácticas de fiscalización y la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en materia de financiamiento político.