El financiamiento de campañas políticas por parte del crimen organizado representa uno de los principales desafíos para la democracia en América Latina. Así lo advirtió Marcela Ríos Tovar, directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, durante una conferencia regional sobre transparencia y financiamiento político celebrada en Panamá.

Ríos Tovar señaló que las organizaciones criminales no solo buscan aportar recursos económicos a los partidos y candidatos, sino que también intentan colocar a sus propios representantes en cargos de elección popular para ganar influencia dentro de las instituciones públicas.

“Estamos viendo que en muchos países de América Latina el crimen organizado ha entendido que es muy conveniente financiar partidos, financiar campañas y muchas veces no solo financiar campañas de candidatos, sino poner sus propios candidatos”, afirmó.

La directora regional advirtió que la presencia de estos grupos dentro de las instituciones puede facilitar actos de corrupción y desviar recursos públicos hacia las estructuras criminales, en lugar de destinarlos a las necesidades de la sociedad.

Panamá y los controles al financiamiento político

En el caso panameño, la discusión cobra relevancia ante el debate sobre las reformas electorales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión del dinero que ingresa a la política.

Ríos Tovar consideró importante la propuesta de reformas electorales presentada por el Tribunal Electoral, que incluye disposiciones relacionadas con el financiamiento político. También expresó su expectativa de que la Asamblea Nacional retome esta discusión con atención a los desafíos actuales.

A su juicio, los partidos políticos suelen mostrar resistencia ante mayores controles, por lo que consideró necesario que la sociedad, los medios de comunicación y los actores políticos participen en el debate.

“Es necesario fortalecer el rol de los gobiernos en fiscalización”, sostuvo.

Sobre la situación de Panamá, indicó que el país cuenta con un órgano electoral con capacidades y con distintas instituciones interesadas en combatir la corrupción. Sin embargo, advirtió que el país no está al margen de los riesgos que enfrenta el resto de la región.

Leyes sin suficiente capacidad de aplicación