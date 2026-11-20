A semanas de que entre en vigor la Ley 526 de Sustancia Económica, el 1 de enero de 2027, el debate tributario en Panamá se concentra en quién fiscalizará efectivamente el cumplimiento de las empresas y evitará que enfrenten una tarifa del 15 % de impuesto sobre la renta. Aunque la norma aprobada el 28 de mayo de 2026 designa al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como autoridad competente, la falta de precisión sobre la unidad ejecutora y la ausencia de formularios oficiales marcaron el panel Sustancia que crea valor: de la presencia formal a la realidad económica, celebrado este jueves 19 de noviembre en el III Congreso de Tributación Internacional de IFA Panamá. El foro se realiza tras la salida de Panamá del Anexo I de la Unión Europea el 9 de octubre, mientras el país permanece en el Anexo II y bajo seguimiento del Foro Global de la OCDE.

DGI frente a otra unidad técnica del MEF

En el panel y en entrevistas posteriores, los especialistas dividieron opiniones sobre el rol de la Dirección General de Ingresos (DGI). Luis Ocando, socio líder de EY, sostuvo que auditar sustancia exige conocer de gobierno corporativo y actas de juntas directivas, más allá de la fiscalización ordinaria. “Si dejamos que la autoridad competente sea la que siempre ha sido y los fiscales sean los mismos que siempre han revisado a los contribuyentes en temas de otro tipo, se puede correr el riesgo de que, por desconocimiento, terminen las entidades sujetas a sustancia con una serie de alcances tributarios que pueden no tener sentido; eso encarece el costo de operar en Panamá y perdemos competitividad como país”, advirtió Ocando. El experto propuso un esquema mixto: declarar renta ante la DGI, evaluar sustancia en una unidad especializada del MEF y remitir el caso al fisco solo para el cobro si hay incumplimiento. Jaime Carrizo, de KPMG, coincidió en que el MEF debe aprovechar el talento técnico de sus direcciones con experiencia ante la OCDE y dejar a la DGI como brazo ejecutor. En cambio, Klaus Bieberach, socio de Tax@Panama Bieberach & Co, y Darma Romero, de Deloitte Panamá, defendieron que la DGI es el ente natural, al estar la sanción en el impuesto sobre la renta y concentrar la administración tributaria datos clave. “Idealmente siento que la DGI debería ser la autoridad competente porque es la entidad que más fácil va a poder constatar que hay sustancia; tiene una cantidad de información superrelevante como la facturación, los ingresos y la planilla 03”, afirmó Bieberach, quien reclamó definir “con nombre y apellido quiénes son los responsables” y publicar los formularios. El costarricense Diego Salto, de Consortium Legal, advirtió que la administración tributaria debe ceñirse a la letra de la ley y evitar “vías de hecho” o interpretaciones extensivas que resten seguridad jurídica.

Residencia fiscal y directores “fusible”