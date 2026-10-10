Panamá sale de la lista negra de la UE, pero mantiene el reto del Anexo II: ¿qué le falta cumplir?

Panamá salió oficialmente de la lista negra de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal de la Unión Europea (UE) este viernes 9 de octubre, tras permanecer en ella de forma continua desde 2020. La decisión fue formalizada por los ministros de Economía y Finanzas de los Estados miembros (Ecofin) durante su reunión en Luxemburgo, aprobando la transferencia del país —junto con Vietnam— del Anexo I al Anexo II (lista gris). “Hoy, el Consejo eliminó a Panamá y Vietnam de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal”, confirmó el Consejo de la Unión Europea en su informe oficial. Según el organismo, el avance refleja la determinación de las autoridades panameñas por mantener un entorno tributario justo, transparente y alineado con los estándares internacionales. Desde que la UE publicó por primera vez su listado de paraísos fiscales en diciembre de 2017, esta es la segunda ocasión en que el país transita entre ambos listados en dos ocasiones históricas independientes. Panamá figuró por primera vez en el Anexo I en diciembre de 2017, pasó al Anexo II en enero de 2018 y volvió a la lista negra en febrero de 2020, donde permaneció hasta esta última revisión.

Valoraciones oficiales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó al anuncio destacando las gestiones internacionales que permitieron concretar la exclusión de Panamá. En febrero 2026, Mulino decidió aplicar medidas de retorsión contra la UE debido a la permanencia del país en lista negra fiscal y prohibió a las empresas de los países miembros del bloque participar en licitaciones y actos públicos del Estado panameño, con excepción de España, Italia y Grecia. “Esto es resultado de una lucha que inicié en el sector privado, y la lideré como presidente, desde el primer día. Lo hice trabajando junto a un gran equipo y con el apoyo de todos los sectores, a quienes les agradezco su participación”, afirmó el gobernante panameño. Mulino recordó que para lograr la salida del país de la lista negra “debimos viajar para hacer reuniones cara a cara, reclamar en foros y, sobre todo, recuperar la confianza de la comunidad internacional... Hoy, con esta gran victoria, le abrimos las puertas a nuevas inversiones, ganamos en competitividad y en oportunidades reales para los panameños. Nuestro gobierno da un paso más en la construcción de un mejor presente y un mejor futuro para todos”. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, detalló los aspectos técnicos aprobados para cumplir con las exigencias comunitarias: “La exclusión de Panamá del Anexo I es el resultado de reformas concretas y verificables. Hemos introducido requisitos de sustancia económica para las entidades que perciben rentas pasivas de fuente extranjera, en línea con los criterios de buena gobernanza fiscal de la UE y los estándares internacionales. El compromiso de Panamá se refleja en el hecho de que la ley fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional.” Chapman adelantó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya trabaja en la implementación efectiva de la norma (Ley 526) para encarar los próximos compromisos técnicos. En esa misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, manifestó que “esta decisión refleja el diálogo constructivo y sostenido entre Panamá y la Unión Europea, así como el compromiso continuo del Gobierno de Panamá con la transparencia... Panamá espera construir sobre este progreso y fortalecer aún más su relación con la Unión Europea”. Asimismo, el embajador de la UE en Panamá, Andrea Matteo Fontana, valoró la medida como un avance relevante. “La decisión de hoy es un reconocimiento importante al progreso significativo realizado por Panamá para fortalecer el marco fiscal del país... Espero seguir trabajando juntos para estrechar nuestros vínculos económicos y comerciales”.

Análisis técnico del sector privado y especialistas

El impacto económico de la decisión fue evaluado por representantes del sector empresarial y de consultoría tributaria. Desde la perspectiva del sector privado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) celebró la salida de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal de la UE y la calificó como “una gran noticia para Panamá..., un avance que fortalece nuestra imagen internacional y reafirma la importancia de la transparencia y la confianza” Tabaré Albarricini, presidente de la World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá), por su parte, valoró el dictamen como un paso positivo fruto del trabajo articulado. “La aprobación de la ley de sustancia económica fue un elemento relevante para alcanzar este resultado. Estas medidas atendieron preocupaciones de la Unión Europea y demostraron la capacidad del país para traducir sus compromisos en reformas concretas”, afirmó Albarricini. El abogado destacó la prioridad que el Gobierno Nacional ha otorgado a este objetivo, así como el trabajo de la Asamblea Nacional y los aportes del sector privado. “La coordinación institucional y las gestiones técnicas y diplomáticas han contribuido a fortalecer la confianza internacional en Panamá”, dijo Albarricini. Entretanto, Darma Romero, gerente senior de Impuestos y líder de política fiscal de EY Centroamérica, precisó las implicaciones operativas de abandonar el Anexo I. “Al salir de la lista negra el país ya no debe ser objeto de medidas discriminatorias de los países europeos, que son ese tipo de medidas, en su mayoría fiscales, que desincentivan las inversiones en nuestro país y que empresas europeas realicen negocios con empresas panameñas.” Romero profundizó en la metodología que aplica la UE, aclarando que se trata de parámetros estandarizados a nivel global y no de exigencias exclusivas para el país. Según explicó la especialista de EY, el bloque evalúa a las distintas jurisdicciones mediante tres grandes pilares técnicos:

Fiscalidad justa: Criterio en el que Panamá logró avanzar tras la promulgación de la Ley 526 de sustancia económica para entidades con rentas pasivas de fuente extranjera, cumpliendo así con la exigencia que motivó su salida del Anexo I.

Transparencia fiscal: Pilar enfocado en la cooperación internacional donde se ubica el compromiso pendiente sobre el intercambio de información a requerimiento, razón por la cual el país fue trasladado al Anexo II bajo monitoreo.

Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS): Conjunto de medidas antiabuso diseñadas para evitar la evasión fiscal, un pilar en el que la UE considera que Panamá mantiene un cumplimiento parcial.

Asimismo, Romero enfatizó que estos criterios y subcriterios no son estáticos, sino que la UE los revisa y actualiza periódicamente a medida que evolucionan las dinámicas de los negocios y los esquemas de evasión a nivel internacional.

La controversia sobre los mecanismos de fiscalización

Pese al avance registrado, la permanencia de Panamá en el Anexo II genera posturas encontradas en el ámbito jurídico e institucional. El abogado Adolfo Linares sostuvo una posición crítica frente al mecanismo de revisión europeo. “La Unión Europea no ha sacado a Panamá de ninguna lista, todavía. Solo nos movió del Anexo 1 al Anexo 2, dentro de su lista discriminatoria ya que, según ellos, todavía no hemos hecho lo suficiente.” Si bien Linares reconoció como “loable” la gestión directa de la administración actual frente a la problemática —contrastándola con la postura de gobiernos anteriores—, cuestionó la legitimidad de las exigencias. “Para mí resulta indignante que venga la Unión Europea con su Comité de buena conducta cada año a evaluarnos para ver si nos califica con estrellitas o equis dependiendo de cómo nos comportamos... Del año 2000 a la fecha la economía de Panamá ha venido creciendo a un ritmo de 5% anual; mientras que la economía de la Unión Europea si acaso llega al 1.2%. Prueba de que sus ‘estándares’ no son referentes de buena gobernanza”.

Próxima meta: La evaluación del Foro Global en 2027

El ingreso al Anexo II impone una hoja de ruta con compromisos específicos. La exclusión definitiva de los listados europeos dependerá del resultado de una auditoría técnica externa ejecutada por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE. Según el informe acordado en Luxemburgo, Panamá se comprometió a completar las gestiones requeridas para someterse a una revisión sobre el intercambio de información tributaria previa solicitud, fijando como fecha límite el 15 de febrero de 2027 para obtener una calificación mínima de “ampliamente conforme”. Romero explicó las dinámicas de dicho proceso. “Hay algunas cosas que están en nuestro control como país, otras que no tanto. La fecha que ellos establecen está relacionada con el hecho de que para efectos de ese criterio que nos falta tener cumplido... la Unión Europea no evalúa directamente, sino que se refiere a lo que haga el Foro Global de la OCDE. El Foro Global le ha concedido a Panamá una evaluación que va a iniciar en el primer trimestre del 2027”. Con la salida de Panamá y Vietnam, el Anexo I (lista negra) de la Unión Europea queda compuesto por ocho jurisdicciones: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Rusia, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu y Turcos y Caicos.