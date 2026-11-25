El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, recibió este miércoles 25 de noviembre el primer juego oficial de monedas conmemorativas de edición limitada correspondiente a la colección 2026.
Una emisión dedicada al Palacio de las Garzas y al Despacho de la Primera Dama cuyo objetivo es recaudar fondos para programas sociales gestionados por la Asociación Pro Obras de Beneficencia (Aprob).
El ejemplar inaugural fue entregado por el gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), Javier Carrizo, como parte de una iniciativa numismática que busca respaldar iniciativas humanitarias dirigidas a poblaciones vulnerables, incluidas las familias afectadas por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.
“Estas monedas son una manera muy especial de formar parte de este esfuerzo de tender la mano a quien más lo necesita y del infinito amor que tenemos por nuestro país”, expresó Cohen de Mulino al subrayar que cada pieza contribuye a financiar proyectos sociales y oportunidades para hogares en situación de vulnerabilidad.
Durante la presentación, Graciela “Cheli” Carrizo de Boyd, integrante de la junta de Aprob, señaló que la emisión permitirá dar continuidad a obras de asistencia social mediante la articulación entre instituciones públicas y ciudadanía.
La serie numismática rinde homenaje tanto al Despacho de la Primera Dama como al Palacio de las Garzas, edificación construida en 1673 en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá que funciona como sede del Órgano Ejecutivo.
Todas las piezas incluyen el Escudo Nacional en el centro del reverso, mientras que el anverso varía según la temática y denominación:
Monedas de níquel a color (B/.1.00): Cuentan con un diámetro de 34 milímetros y un peso aproximado de 15 gramos; las piezas dedicadas al Palacio de las Garzas muestran su silueta en el anverso, mientras que las alusivas al Despacho de la Primera Dama llevan su emblema y nombre oficial.
Moneda de plata (B/.20.00): Conmemorativa del Palacio de las Garzas, posee un diámetro de 40.6 milímetros y un peso neto de 31.1 gramos.
Moneda de oro (B/.50.00): También dedicada al Palacio de las Garzas, tiene un diámetro de 22 milímetros y un peso neto de 3.1 gramos.