El ejemplar inaugural fue entregado por el gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), Javier Carrizo, como parte de una iniciativa numismática que busca respaldar iniciativas humanitarias dirigidas a poblaciones vulnerables, incluidas las familias afectadas por el sismo registrado el pasado 9 de octubre. “Estas monedas son una manera muy especial de formar parte de este esfuerzo de tender la mano a quien más lo necesita y del infinito amor que tenemos por nuestro país”, expresó Cohen de Mulino al subrayar que cada pieza contribuye a financiar proyectos sociales y oportunidades para hogares en situación de vulnerabilidad. Durante la presentación, Graciela “Cheli” Carrizo de Boyd, integrante de la junta de Aprob, señaló que la emisión permitirá dar continuidad a obras de asistencia social mediante la articulación entre instituciones públicas y ciudadanía.

Características técnicas y diseño de la colección 2026

La serie numismática rinde homenaje tanto al Despacho de la Primera Dama como al Palacio de las Garzas, edificación construida en 1673 en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá que funciona como sede del Órgano Ejecutivo. Todas las piezas incluyen el Escudo Nacional en el centro del reverso, mientras que el anverso varía según la temática y denominación: