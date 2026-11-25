Altas temperaturas con sensación térmica elevada, índices de radiación ultravioleta extremos y advertencias por mar picado y mareas altas significativas en el litoral Pacífico marcarán la jornada de este miércoles 25 de noviembre en Panamá, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). La institución señala que el país experimentará condiciones mayormente secas y calurosas, alternadas con lluvias esporádicas en el Caribe y chubascos breves de carácter aislado en sectores específicos del Pacífico durante la tarde.

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Por su parte, en la vertiente del Caribe predominará el cielo parcialmente nublado, alternando con periodos ocasionales de nubosidad y lluvias esporádicas que se extenderán hasta horas de la noche. En el Pacífico prevalecerá el cielo de parcialmente nublado a despejado de forma generalizada durante la madrugada y la mañana. Para la tarde persistirá la nubosidad dispersa junto con un ambiente caluroso en gran parte de la región, aunque se prevén desarrollos convectivos aislados con chubascos breves en la región metropolitana (costas y Bahía de Panamá), Panamá Este, el sector norte y costas entre Panamá Oeste y Coclé, Darién, la comarca Emberá-Wounaan (Sambú) y el occidente de Chiriquí. Hacia la noche se esperan cielos nublados con lluvias intermitentes sobre el Golfo de Panamá, las costas de Darién, el sector oriental y la Cordillera Central, manteniéndose la nubosidad dispersa en el resto de la vertiente.

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Temperaturas, vientos y radiación UV

Las temperaturas mínimas en ambas vertientes oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, descendiendo a valores de entre 16 °C y 24 °C en las zonas montañosas y la Cordillera Central. Las máximas alcanzarán registros de 29 °C a 33 °C en el Caribe y de 30 °C a 34 °C en el Pacífico, propiciando una sensación térmica elevada. Los vientos en el Caribe soplarán del oeste-noroeste y norte con velocidades sostenidas de 15 a 30 km/h. En el Pacífico occidental se registrarán vientos variables del noroeste al suroeste de 15 a 30 km/h, mientras que en las regiones central y oriental predominarán flujos de componente noroeste y norte con igual intensidad. Por su parte, los índices de radiación ultravioleta alcanzarán valores de 8 a 12 UV-B, ubicándose en niveles de riesgo muy alto y extremo en todo el país.

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Condiciones marítimas