La pesca ilegal representa una amenaza para la sostenibilidad de los recursos marinos y la economía de un sector que aportó $147.2 millones a las exportaciones panameñas al cierre de septiembre de 2026, equivalentes al 17.9% del total de las exportaciones nacionales de bienes, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Ante este escenario, el viceministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), José Aníbal Rincón, hizo un llamado a mantener la vigilancia y el combate frontal contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), para salvaguardar los ecosistemas marinos y proteger el sustento de quienes trabajan dentro de la legalidad.
En nombre del ministro del MIDA, Roberto Linares, Rincón instó a redoblar la fiscalización, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Panamá en materia de gobernanza pesquera.
Panamá mantiene una “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión Europea (UE) desde diciembre de 2019, a terceros países que no cooperen en la lucha contra la pesca INDNR y lo mantiene bajo observación, mientras decide hacer una revisión a Panamá, para que el país pueda lograr la anhelada “tarjeta verde’.
De hecho, una investigación publicada en este medio el 23 de marzo de 2025, revela que solo 14% de la flota palangrera utiliza el monitoreo satelital (VMS) clave par a la trazabilidad, a pesar de su obligatoriedad, según el decreto 126 de 2017.
En otra publicación de este diario con fecha del 3 de agosto, el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla Dutari, reconoció que el proyecto de trazabilidad pesquera, desarrollado junto con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), registraba un avance del 45%, debido a la falta de recursos financieros, pese a que debía estar listo en julio de 2026.
Carrasquilla estimó que Panamá podría ser evaluado durante el primer trimestre de 2027, con la expectativa de obtener una tarjeta verde.
En este sentido, el funcionario advirtió que la pesca ilícita pone en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y golpea directamente la economía de los pescadores que cumplen con las normativas vigentes.
Rincón, por su parte, exhortó a continuar trabajando unidos por el crecimiento de la actividad pesquera y acuícola nacional. Su pronunciamiento se dio durante la conmemoración de los 20 años de fundación de la ARAP, acto en el que también se inauguraron las nuevas instalaciones de la entidad en Plaza Concordia.
Carrasquilla recordó que la entidad cumple dos décadas de aportes al desarrollo económico nacional y destacó la contribución de los productos pesqueros y acuícolas al comercio exterior panameño.
El alto funcionario de la ARAR señaló que esta actividad ha generado miles de millones de dólares en exportaciones, más de 30,000 empleos directos y más de 150,000 indirectos, posicionando al país en los principales mercados internacionales.
Entre los productos con mayor valor exportado hasta septiembre destacan el camarón congelado, con $94.5 millones, y las grasas y aceites de pescado, con $28.2 millones, además de la harina y otros productos derivados de la actividad pesquera.