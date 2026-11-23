La pesca ilegal representa una amenaza para la sostenibilidad de los recursos marinos y la economía de un sector que aportó $147.2 millones a las exportaciones panameñas al cierre de septiembre de 2026, equivalentes al 17.9% del total de las exportaciones nacionales de bienes, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Ante este escenario, el viceministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), José Aníbal Rincón, hizo un llamado a mantener la vigilancia y el combate frontal contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), para salvaguardar los ecosistemas marinos y proteger el sustento de quienes trabajan dentro de la legalidad.

En nombre del ministro del MIDA, Roberto Linares, Rincón instó a redoblar la fiscalización, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Panamá en materia de gobernanza pesquera.

Panamá mantiene una “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión Europea (UE) desde diciembre de 2019, a terceros países que no cooperen en la lucha contra la pesca INDNR y lo mantiene bajo observación, mientras decide hacer una revisión a Panamá, para que el país pueda lograr la anhelada “tarjeta verde’.

De hecho, una investigación publicada en este medio el 23 de marzo de 2025, revela que solo 14% de la flota palangrera utiliza el monitoreo satelital (VMS) clave par a la trazabilidad, a pesar de su obligatoriedad, según el decreto 126 de 2017.

En otra publicación de este diario con fecha del 3 de agosto, el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla Dutari, reconoció que el proyecto de trazabilidad pesquera, desarrollado junto con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), registraba un avance del 45%, debido a la falta de recursos financieros, pese a que debía estar listo en julio de 2026.