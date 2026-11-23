La Unión Europea notificó el 23 de noviembre de 2026 al Comité de Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio que abrió ese mismo día una investigación de salvaguardia sobre las importaciones de determinados materiales compuestos, bajo el registro G/SG/N/6/EU/6. El procedimiento busca determinar si el aumento de las importaciones de esos materiales provoca o amenaza con provocar un daño grave a la industria de la Unión Europea. Una medida de salvaguardia permite restringir de manera temporal las importaciones de un producto, pero solo procede cuando se constata ese daño grave o la amenaza de que ocurra.

La notificación detalla que la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica habilitó el correo TRADE-SAFEGUARD-CIM@ec.europa.eu como punto de contacto y publicó cuestionarios en su sitio web para recopilar información. El documento fija plazos estrictos para las partes interesadas a partir de la fecha de inicio del procedimiento, el 23 de noviembre de 2026. Quienes deseen comunicarse con la Comisión —de preferencia por correo electrónico— deben hacerlo de inmediato y como máximo 15 días después de esa fecha. Las partes interesadas tienen un plazo de 21 días desde el inicio para enviar los cuestionarios cumplimentados, presentar alegaciones escritas en formato libre con pruebas de respaldo y solicitar ser escuchadas por la Comisión. La notificación advierte que cualquier alegación o información entregada fuera de los plazos fijados podrá ser desestimada.

Durante el trámite, importadores, exportadores y otros actores interesados pueden aportar pruebas y puntos de vista, así como responder a lo que presenten otras partes, conforme a lo establecido en el Aviso de Inicio. En el marco de la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo sobre Salvaguardias regula este mecanismo para proteger a una industria nacional o regional frente a un incremento de importaciones que cause o amenace con causar un daño grave. Aunque las salvaguardias existieron bajo el Artículo XIX del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), se usaban con poca frecuencia y algunos gobiernos recurrían antes a medidas de “zona gris”, como acuerdos “voluntarios” de restricción de exportaciones en sectores como automóviles, acero y semiconductores. El Acuerdo sobre Salvaguardias prohibió esas medidas en “zonas grises” y fijó límites temporales —conocidos como cláusula de extinción— para todas las salvaguardias adoptadas. En la notificación, la Unión Europea no precisó el volumen de las importaciones investigadas, el valor económico del comercio involucrado, los países de origen ni la definición técnica exacta de los “determinados materiales compuestos” sujetos al examen.

Categorías clave en la OMC

Para entender en qué categorías comerciales podrían caer los “determinados materiales compuestos” bajo el esquema de la OMC, el índice de referencia agrupa los productos en secciones amplias como:

Química y plásticos: Secciones VI (productos de las industrias químicas o conexas) y VII (plásticos, caucho y sus manufacturas).

Minerales, piedra, vidrio y cerámica: Secciones V (productos minerales) y XIII (manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, cerámica y vidrio).

Metales y manufacturas: Secciones XV (metales comunes y manufacturas) y XX (manufacturas diversas).

Sectores industriales receptores: Maquinaria y equipo eléctrico (Sección XVI) y vehículos, aeronaves, embarcaciones y equipo de transporte (Sección XVII).