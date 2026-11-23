El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de la única agroferia programada para este miércoles 25 de noviembre, la cual se llevará a cabo en Panamá Oeste.

La actividad tendrá lugar en en la cancha de Las Villas de Praderas en Juan Demóstenes , a partir de las 8:00 a.m.

Durante la jornada, los residentes de la zona podrán acercarse al punto establecido para adquirir productos ofrecidos en el marco de las agroferias que organiza el IMA.