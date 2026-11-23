El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Herrera Ruíz, instó a las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón (ZLC) a fortalecer la trazabilidad de sus operaciones comerciales y a profundizar sus procesos de debida diligencia para enfrentar los riesgos vinculados al comercio ilícito y al lavado de activos basado en el comercio (Trade-Based Money Laundering).
Durante su participación en el Primer Congreso Internacional de Transparencia Financiera y Comercio Seguro de la Zona Libre de Colón, el 18 de noviembre, Herrera subrayó el peso de este centro logístico para Panamá y la región.
En ese sentido, convocó a las compañías vinculadas al comercio exterior, las zonas francas, la logística, el transporte, la reexportación y los servicios financieros relacionados a asumir un papel activo como custodios de la transparencia comercial.
Herrera pidió promover el conocimiento riguroso del cliente y del beneficiario final, así como una cultura de cumplimiento que involucre a toda la organización y no recaiga únicamente en los departamentos especializados.
Como parte de la agenda académica, el titular de la UAF dictó la conferencia magistral “Cómo se observa a la Zona Libre de Colón y zonas francas en la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) y el impacto en la visión país”, donde analizó la incidencia de estas actividades económicas en la evaluación del riesgo nacional.
Además, señaló que la cooperación entre el sector privado, la banca, la administración de la zona franca y las autoridades de supervisión resulta indispensable para afianzar la confianza de los mercados y dejar atrás percepciones históricas que no corresponden con la realidad actual del área de libre comercio.
En el encuentro la UAF actuó como aliado estratégico para desarrollar las capacidades del sector en la identificación, evaluación, mitigación y reporte de riesgos asociados al blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM).
Respaldo regulatorio e institucional
La postura de Herrera coincidió con el mensaje de las autoridades de supervisión y administración presentes en la jornada, que reunió a más de 200 empresarios, ejecutivos, oficiales de cumplimiento, representantes bancarios y especialistas nacionales e internacionales.
Isabel Fernández, superintendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), secundó el llamado a verificar el conocimiento de los clientes, el origen de los fondos y la detección temprana de señales de alerta.
Fernández aclaró que las leyes y controles no buscan obstaculizar la actividad empresarial, sino proteger a los comerciantes de buena fe frente a quienes intentan utilizar estructuras legítimas para fines ilícitos, recordando que la comunidad internacional observa de cerca a la ZLC desde hace más de dos décadas debido a su posición estratégica.
A partir de su experiencia en el ámbito regulatorio y en empresas usuarias, exhortó a cuestionar transacciones inusuales y a perder el temor a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), calificándolos como una herramienta necesaria para detectar riesgos e investigar amenazas sin comprometer la reputación del área comercial.
Por su parte, la gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, reafirmó el compromiso institucional contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Napolitano destacó que los convenios de cooperación vigentes con la UAF, la creación de la Oficina de Prevención y Coordinación Interinstitucional y la próxima firma de un acuerdo con la SSNF buscan mejorar el intercambio de información, la capacitación y la coordinación técnica.
Añadió que la administración participa activamente en la preparación nacional para la quinta ronda de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un proceso determinante para la credibilidad de Panamá.
La transparencia como ventaja competitiva
Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón —entidad organizadora del evento junto con la administración de la ZLC—, Nissim Antebi, sostuvo que la transparencia dejó de ser una mera exigencia regulatoria para convertirse en una ventaja competitiva que abre mercados y afirma la reputación internacional.
Antebi recalcó que la imagen de la zona franca es una construcción colectiva y afirmó que la gran mayoría de sus empresas operan bajo estándares responsables y acordes con las mejores prácticas internacionales.
El programa del congreso abordó el enfoque basado en riesgo, las sanciones internacionales, los delitos asociados al comercio exterior y los bienes de uso dual, con ponencias de especialistas de la UAF, la SSNF, Homeland Security Investigations (HSI), FIBA, LexisNexis Risk Solutions, el sector bancario y el Ministerio Público, con el objetivo de posicionar a la Zona Libre de Colón como un referente de comercio seguro.