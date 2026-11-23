El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Herrera Ruíz, instó a las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón (ZLC) a fortalecer la trazabilidad de sus operaciones comerciales y a profundizar sus procesos de debida diligencia para enfrentar los riesgos vinculados al comercio ilícito y al lavado de activos basado en el comercio (Trade-Based Money Laundering).

Durante su participación en el Primer Congreso Internacional de Transparencia Financiera y Comercio Seguro de la Zona Libre de Colón, el 18 de noviembre, Herrera subrayó el peso de este centro logístico para Panamá y la región.

En ese sentido, convocó a las compañías vinculadas al comercio exterior, las zonas francas, la logística, el transporte, la reexportación y los servicios financieros relacionados a asumir un papel activo como custodios de la transparencia comercial.

Herrera pidió promover el conocimiento riguroso del cliente y del beneficiario final, así como una cultura de cumplimiento que involucre a toda la organización y no recaiga únicamente en los departamentos especializados.

Como parte de la agenda académica, el titular de la UAF dictó la conferencia magistral “Cómo se observa a la Zona Libre de Colón y zonas francas en la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) y el impacto en la visión país”, donde analizó la incidencia de estas actividades económicas en la evaluación del riesgo nacional.

Además, señaló que la cooperación entre el sector privado, la banca, la administración de la zona franca y las autoridades de supervisión resulta indispensable para afianzar la confianza de los mercados y dejar atrás percepciones históricas que no corresponden con la realidad actual del área de libre comercio.

En el encuentro la UAF actuó como aliado estratégico para desarrollar las capacidades del sector en la identificación, evaluación, mitigación y reporte de riesgos asociados al blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM).