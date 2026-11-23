La aerolínea española Plus Ultra atraviesa una grave crisis financiera que pone en riesgo su continuidad y que ya ha provocado la suspensión de sus operaciones regulares, la cancelación de rutas internacionales y el inicio de un proceso de reestructuración para intentar evitar la quiebra. La compañía, especializada en vuelos entre España y América Latina, enfrenta una combinación de factores económicos adversos, entre ellos el incremento de los costos del combustible, problemas de liquides. La situación se agravó durante las últimas semanas cuando la empresa presentó un preconcurso de acreedores para negociar con sus acreedores y buscar una salida que le permita mantener parte de su actividad. Como parte de este proceso, Plus Ultra anunció la suspensión de varias de sus principales rutas transatlánticas, incluidas las conexiones entre Madrid y Lima, Buenos Aires y Bogotá, además de otros ajustes operativos destinados a reducir gastos y preservar el negocio.

Según la información divulgada por la compañía, uno de los principales detonantes de la crisis ha sido el fuerte aumento del precio del combustible. Durante 2026, el gasto en queroseno alcanzó aproximadamente 104,8 millones de euros, una cifra superior en más de 50 % a lo presupuestado inicialmente. A ello se suman otros factores como conflictos geopolíticos, restricciones en espacios aéreos y eventos internacionales que han afectado la recuperación del sector aéreo. Las dificultades financieras también se reflejan en los resultados operativos de la empresa. Entre febrero y agosto de 2026, Plus Ultra registró pérdidas operativas superiores a los 31 millones de euros, una situación que deterioró aún más sus finanzas y obligó a la administración a adoptar medidas extraordinarias para intentar mantener la viabilidad del negocio. La crisis también afecta a los trabajadores. La aerolínea comunicó su intención de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría impactar a gran parte de sus 679 empleados en España. Los sindicatos han solicitado mayor transparencia sobre la situación financiera de la compañía y sobre los planes de reestructuración que actualmente se negocian.