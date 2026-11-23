El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que el Estado responderá con toda su capacidad contra los responsables del ataque con drones cargados con explosivos perpetrado contra el Comando de Policía de Norte de Santander, en el barrio Tasajero de Cúcuta, un hecho que volvió a encender las alarmas por la escalada de violencia en esta zona fronteriza del país. A través de un pronunciamiento, el mandatario calificó a los autores del atentado como “narcoterroristas” y afirmó que los recientes ataques son una muestra de la presión que enfrentan los grupos armados ilegales por parte de las fuerzas de seguridad colombianas. “Los narcoterroristas están desatados, atacando desesperadamente, porque saben que los estamos derrotando y que su final se acerca. ¡Están en los estertores de su derrota!”, expresó el jefe de Estado al referirse a la ofensiva registrada en Cúcuta

El atentado ocurrió durante la madrugada, cuando varios drones equipados con explosivos fueron dirigidos contra las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor). Las detonaciones causaron importantes daños materiales en la infraestructura policial y afectaciones en viviendas y establecimientos cercanos. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el ataque dejó personas lesionadas y provocó momentos de pánico entre los residentes del barrio Tasajero, quienes fueron sorprendidos por las explosiones. Equipos de emergencia y organismos de seguridad acudieron al lugar para atender la situación y recolectar evidencias que permitan identificar a los responsables. Tras conocerse los hechos, De la Espriella advirtió que cada agresión contra la Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta más fuerte por parte del Estado colombiano. “Cada ataque contra nuestra Fuerza Pública y contra la población civil tendrá una respuesta más contundente, más dura y más implacable”, afirmó.