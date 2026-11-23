El Ministerio de Gobierno inauguró este lunes 23 de noviembre el Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas en Tocumen con capacidad para 500 personas para el traslado de los primeros 100 privados de libertad provenientes el Centro Penitenciario de Tinajitas. El recinto habilitado en las antiguas instalaciones del Tutelar de Menores recibirá a ciudadanos sancionados con arrestos de corta estancia por jueces de paz y de familia, principalmente por desacato en el pago de pensión alimenticia y multas pendientes.

Instagram

Durante el acto y las declaraciones ofrecidas a la prensa, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo advirtió que quienes incumplan el pago de pensiones alimenticias decretadas a favor de menores no recuperarán su libertad hasta cancelar la totalidad de lo adeudado. De igual forma precisó que los familiares podrán llevar suministros y realizar visitas conforme a la dinámica regular mientras se tramita la boleta de salida correspondiente. La rehabilitación del edificio se ejecutó en ocho días mediante mano de obra de los propios privados de libertad y recursos de autogestión generados dentro del Sistema Penitenciario, como parte de la separación entre infractores administrativos y la población condenada por delitos comunes.

Plazo de 90 días, auditorías y seguridad perimetral

Montalvo informó que su despacho opera bajo un cronograma de 90 días, con vencimiento el 11 de febrero de 2027, para completar la reestructuración y clasificación de la población carcelaria a nivel nacional, reconociendo un rezago previo de 120 días y anticipando avances semanales con metas asignadas a cada equipo.

En paralelo a la redistribución de internos, el Ministerio de Gobierno adelanta auditorías y revisiones de personal en todos los penales del país, con querellas ya interpuestas y la advertencia de aplicar sanciones tanto a funcionarios como a privados de libertad que infrinjan las normas internas.

Instagram

La titular de Gobierno descartó además retirar a la Policía Nacional de la custodia perimetral de las cárceles (postura planteada anteriormente por el exdirector del Sistema Penitenciario Chanan Singh). Montalvo señaló que la ley exige la coordinación con los estamentos de seguridad para resguardar los perímetros externos y contener eventuales hechos violentos y que ante declaraciones de Singh sobre prohibiciones en los pasos de algunas zonas del Centro Penitenciario la Joyita, “el deberá presentar sus explicaciones”.