Cárceles en crisis: renuncia, críticas a la Policía y denuncias de abusos graves

El sistema carcelario panameño sumó un nuevo capítulo a su larga crisis luego de que este martes renunciara el director de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, quien cuestionó el rol de la Policía Nacional dentro de los penales, en medio de denuncias de graves abusos contra los detenidos por parte de organizaciones de derechos humanos.

Antes de presentar su dimisión ante la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, Singh expuso públicamente las diferencias que, asegura, marcaron su gestión, entre ellas, los desacuerdos sobre la presencia de la Fuerza Pública dentro de los centros penitenciarios y las dificultades para atender las necesidades mínimas de los detenidos.

El ahora exdirector, que apenas estuvo cuatro meses en el cargo, sostuvo que había solicitado que los agentes policiales abandonaran las áreas internas y que su labor se concentrara en los perímetros exteriores, de acuerdo con la Ley 55 de 2003, que reorganiza el sistema penitenciario.

La norma estableció originalmente una división de funciones: los custodios penitenciarios debían encargarse de la seguridad interna, mientras que la Policía tenía a su cargo la vigilancia del perímetro exterior y los traslados de los privados de libertad. Legislaciones posteriores contemplan la posibilidad de presencia policial por períodos transitorios, bajo determinadas condiciones.

“Solicito que la Policía Nacional salga de los perímetros del Sistema Penitenciario, la Ley lo dice muy claro (...) ellos están dentro de los pabellones, específicamente el sector C, donde tenemos 260 privados de libertad que no han sido clasificados, que no tiene instrucción de estar allí. Nadie sabe que pasa, ni yo he podido entrar a ese pabellón”, sostuvo Singh. El exdirector dijo que las condiciones de los detenidos se deterioraron luego de la fuga masiva de al menos 198 presos en La Joyita, el pasado 1 de junio, una de las peores de las últimas décadas y que terminó con la renuncia de su antecesor, Jorge Tarragoza.

Singh también reconoció la introducción de drogas, armas y objetos prohibidos dentro de los penales, aunque aseguró que esto no ocurre mediante el ingreso de alimentos y productos de los familiares. Destacó que para evitarlo se implementó el programa de la “Tiendita penitenciaria”, un sistema para que los familiares compraran alimentos e insumos de forma segura, bajo mayor control del Ministerio de Gobierno y sin uso de efectivo en los centros.

“Nosotros compramos los productos, son debidamente requisados. Así es, no es por allí donde entra la droga, la cocaína, la marihuana, las platinas, las pistolas (...) ¿Quiénes permiten la entrada de todos estos artículos?”, denunció Singh, quien indicó que entre sus planes estaba la salida de la Fuerza Pública y que la seguridad interna quedaría únicamente bajo el mando de los custodios. También cuestionó el tema de los traslados: “Una de las primeras órdenes que puse fue que nadie podía trasladar a un privado de libertad de un penal a otro ni hacerlo internamente porque había un negociado sobre eso”.