Terremoto de 7.5 lleva al Idaan a intervenir Chitré, Isla Cañas y Soná

El director Antonio Tercero González del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó este miércoles 11 de noviembre, durante conferencia de prensa, sobre las afectaciones en Isla Cañas, Chitré y Soná, los ajustes en el suministro de agua y el plan para retirar 26 tanques de almacenamiento en el país como consecuencia del terremoto de 7.5 registrado hace un mes. En cuanto a la planta potabilizadora Roberto Reina, que abastece al distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, la entidad reportó que la producción se mantiene en 6.5 millones de galones por día, aunque una grieta obligó a sacar de operación un tanque de reserva y contacto de 400,000 galones. Ante esta situación, los equipos aplicaron un desvío en el sistema para dosificar el agua hacia la red mediante maniobras de válvulas y pozos, lo que provoca variaciones de presión en sectores alejados de la tubería.

Para aumentar el caudal, el personal instaló una bomba con su motor en la toma de agua este martes 10 de noviembre y prepara la colocación de una planta de un millón de galones junto con obras que iniciarán este jueves.

Asistencia en Isla Cañas y evaluaciones en Veraguas

Por otra parte, en Isla Cañas, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, la entidad instaló tanques, tuberías y duchas en el albergue comunitario con apoyo de organismos internacionales, dado que el acueducto de esa localidad es operado por una junta administradora rural y no por la institución. En cuanto a la provincia de Veraguas, el director de la entidad indicó que las potabilizadoras continúan en producción sin daños operativos por el movimiento telúrico.

Sin embargo, el Tercero Gonzáles señaló que aunque la planta de Soná mantiene un proceso de licitación por deterioro previo y falta de capacidad, incorporará ahora un estudio estructural obligatorio tanto en la infraestructura como en la toma de agua cruda, medida que se extenderá al resto de las plantas del país.

Riesgo en 26 tanques y atención a emergencias