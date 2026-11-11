Naviferia 2026 mantendrá precio de $15 y auxiliará a damnificados por sismo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) proyecta la entrega gratuita de 10,000 a 15,000 bolsas de la “Naviferia 2026” a familias damnificadas por el reciente sismo registrado en cuatro provincias del país. El beneficio se tramitará como una donación del Órgano Ejecutivo, condicionada a un registro digital en la base de datos oficial de la emergencia.
Así lo confirmó el director del IMA, Nilo Murillo, quien detalló que la asistencia no se distribuirá de forma masiva e indiscriminada en las zonas impactadas, sino únicamente entre los ciudadanos que figuren en los padrones validados por las autoridades a través de la lectura del código QR de la cédula de identidad personal.
“Se ha estudiado poder enfrentar con pasos firmes la emergencia nacional que tenemos en esas cuatro provincias donde ha pegado el tema del sismo. Eso entraría dentro de un obsequio del presidente para enfrentar a esas familias que han pasado por esa situación. Sin embargo, son familias que están dentro de la data de la emergencia”, precisó el funcionario.
Murillo enfatizó en repetidas ocasiones la necesidad de ceñirse a los registros estadísticos levantados durante la crisis con el fin de garantizar la transparencia en la entrega de los alivios alimentarios estatales. La fecha de inicio del reparto en las zonas del desastre dependerá del informe técnico final que consolide las cifras definitivas de afectados.
La ejecución global del programa Naviferia 2026 requiere la validación legislativa de una partida presupuestaria de $21 millones. Murillo acudirá el próximo martes a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para defender el traslado de fondos que permitirá cerrar las compras y coordinar el despliegue logístico de las ferias en todo el territorio nacional.
Para la población general fuera de las áreas de desastre, la entidad mantendrá el precio de venta en $15 por caja, la misma cifra fijada en periodos anteriores. De acuerdo con el IMA, la versión de este año incluye un incremento en la cantidad y variedad de rubros destinados a la preparación de la cena navideña.
La caja de la Naviferia 2026 mantendrá el precio de $15 e incluirá los siguientes 15 productos para la cena:
“Es un muy buen precio para la cantidad de productos que vienen y todos los picnics son del procesamiento nacional panameño”, destacó Murillo durante su intervención.
El inicio de las ventas al público en los distintos puntos del país, así como el calendario de distribución para la ayuda humanitaria en el interior, quedará sujeto a la decisión de la entidad tras la jornada de sustentación en la Asamblea Nacional de la siguiente semana.