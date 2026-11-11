Naviferia 2026 mantendrá precio de $15 y auxiliará a damnificados por sismo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) proyecta la entrega gratuita de 10,000 a 15,000 bolsas de la “Naviferia 2026” a familias damnificadas por el reciente sismo registrado en cuatro provincias del país. El beneficio se tramitará como una donación del Órgano Ejecutivo, condicionada a un registro digital en la base de datos oficial de la emergencia.

Así lo confirmó el director del IMA, Nilo Murillo, quien detalló que la asistencia no se distribuirá de forma masiva e indiscriminada en las zonas impactadas, sino únicamente entre los ciudadanos que figuren en los padrones validados por las autoridades a través de la lectura del código QR de la cédula de identidad personal.

“Se ha estudiado poder enfrentar con pasos firmes la emergencia nacional que tenemos en esas cuatro provincias donde ha pegado el tema del sismo. Eso entraría dentro de un obsequio del presidente para enfrentar a esas familias que han pasado por esa situación. Sin embargo, son familias que están dentro de la data de la emergencia”, precisó el funcionario.

Murillo enfatizó en repetidas ocasiones la necesidad de ceñirse a los registros estadísticos levantados durante la crisis con el fin de garantizar la transparencia en la entrega de los alivios alimentarios estatales. La fecha de inicio del reparto en las zonas del desastre dependerá del informe técnico final que consolide las cifras definitivas de afectados.