Gobierno inyecta $51 millones al MIDA para cubrir deudas del sector agropecuario

El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario a favor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) por un monto de $51 millones, recursos que serán destinados a cumplir compromisos financieros adquiridos durante la administración anterior con diversas entidades bancarias y del sector agropecuario.

Durante el anuncio, las autoridades explicaron que los fondos permitirán hacer frente principalmente a obligaciones relacionadas con programas de competitividad y mecanismos de factoring que habían sido asumidos previamente por instituciones financieras, encabezadas por el Banco Nacional de Panamá.

Además del Banco Nacional, los recursos también cubrirán compromisos pendientes con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), así como montos menores correspondientes a Multibank y Global Bank.

Las autoridades enfatizaron que se trata de deudas heredadas de la pasada administración y que el objetivo es honrar esos compromisos para garantizar la estabilidad de los programas en favor del sector productivo.

Según se detalló, los $51 millones fueron solicitados con cargo a recursos correspondientes al FESI asignados al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para la vigencia 2026.

El financiamiento también contempla la cancelación de obligaciones relacionadas con pólizas del Instituto de Seguro Agropecuario.

Las autoridades recordaron que el MIDA asume el 50% del costo de las pólizas agropecuarias, una medida que busca brindar respaldo a los productores y reducir la carga económica asociada a la protección de sus actividades productivas.

En ese sentido, señalaron que la cancelación de estas deudas representa un alivio para el sector agropecuario y contribuye a preservar los mecanismos de apoyo existentes.

El ministro reiteró que los recursos aprobados no corresponden a nuevos programas ni a nuevas obligaciones, sino al pago de compromisos previamente adquiridos y cubiertos, en gran medida, por entidades financieras estatales y privadas.

“Estamos honrando esos pagos”, afirmó, al destacar la importancia de mantener la confianza institucional y financiera en los programas de respaldo al agro panameño.