¿Quién es Ramón Vega? El exfutbolista que desafía la reelección de Gianni Infantino en la FIFA

El exfutbolista internacional suizo y gestor financiero Ramón Vega formalizó su candidatura a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), convirtiéndose en el primer rival confirmado en disputarle el cargo a Gianni Infantino, quien encabeza la institución desde 2016. El antiguo defensa central de 55 años confirmó su aspiración en una publicación en X tras más de una década de preparación, presentando un programa de actuación centrado en la reestructuración de la gobernanza del deporte mundial de cara al 77.º Congreso de la FIFA, programado para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Pero en medio de esta declaración surge la interrogante, sobre cual es la trayectoria de Vega para asumir este cargo.

Origen familiar, formación académica y perfil personal

Nacido el 14 de junio de 1971 en Olten, Suiza, e hijo de inmigrantes españoles originarios de Madrid, Vega creció como el menor de cinco hermanos. En el plano personal ha mantenido un perfil reservado sobre su entorno familiar, con el que reside en el Reino Unido desde que fijó su centro de operaciones financieras tras su retiro deportivo, según información.

Instagram

Paralelamente a su formación en la disciplina de las canchas, el suizo obtuvo una titulación universitaria en Economía y Finanzas, base académica que le permitió estructurar su transición hacia el sector financiero tras colgar los botines.

De las canchas de la Premier League al sector financiero

Ramón Vega desarrolló una carrera de 14 años como defensa central en el fútbol europeo. Según reportes oficiales, en el ámbito de clubes, vistió las camisetas del Grasshopper Club Zürich en su Suiza, Cagliari en la Serie A de Italia, Tottenham Hotspur y Watford en el fútbol inglés, y Celtic de Escocia, club donde conquistó el triplete doméstico en la temporada 2000-2001.

A nivel internacional, sumó 23 partidos oficiales con la selección absoluta de Suiza y disputó la Eurocopa de 1996 en Inglaterra. Tras su retiro de los terrenos de juego en 2004, Vega aprovechó su titulación en Economía y Finanzas para incorporarse al sector privado en Londres. Su trayectoria ejecutiva incluyó la fundación y dirección de firmas de asesoría financiera, gestión de activos y consultoría especializada en la industria del deporte mundial.

Un plan de reforma integral frente a la encrucijada del fútbol

En su anuncio oficial, Vega argumentó que el balompié internacional se encuentra en una “encrucijada decisiva” y prometió aplicar una política de tolerancia cero ante gestiones que hayan humillado la pasión de los aficionados e insultado la integridad de quienes se dedican a esta disciplina. Asimismo, sostuvo que su postulación no busca prolongar los conflictos internos en la FIFA, sino ponerles fin mediante una mayor representatividad y transparencia.