Panamá y el mundo: las noticias más importantes de este miércoles 11 de noviembre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este miércoles 11 de noviembre por diversos acontecimientos de interés nacional e internacional, entre ellos las declaraciones de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, la reducción en los precios de los combustibles y las acciones de apoyo a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

- Canal de Panamá: El canciller Javier Martínez-Acha rechazó las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien aseguró que Washington y el Gobierno panameño “controlan juntos” el Canal de Panamá.

- Precios de los combustibles: La Secretaría Nacional de Energía (SNE) anunció una nueva actualización de los precios máximos de venta de los combustibles, que entrará en vigor a las 6:00 a.m. de este viernes 13 de noviembre y contempla una disminución.

- Apoyo a damnificados: El Gobierno de China (Taiwán) entregó entre 2,500 y 3,000 bolsas de alimentos para las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre, principalmente en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

- Fenómeno de El Niño: El Imhpa informó que existe un 100% de probabilidad de que el fenómeno persista y se intensifique entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Además, las posibilidades de que se extienda durante el primer semestre de 2027 superan el 95%.

- Brote de malaria: El Minsa reportó 134 casos detectados en los alrededores de Merca Panamá hasta este 11 de noviembre y mantiene la vigilancia para evitar la propagación de la enfermedad hacia otras áreas urbanas.

- Vacuna contra el dengue: El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que la vacuna contra el dengue será incorporada al esquema nacional de inmunización de Panamá en 2027.

- Don Omar: El reguetonero puertorriqueño suspendió tres presentaciones de su gira The Last King World Tour en Canadá y Estados Unidos, debido a una recaída de una infección respiratoria que lo obliga a guardar reposo.