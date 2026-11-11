¡Baja el combustible en Panamá! Conozca los nuevos precios desde este viernes 13 de noviembre

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) anunció una nueva actualización en los precios máximos de venta de los combustibles, que entrará en vigor en Panamá a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 13 de noviembre.

El ajuste contempla rebajas en los tres derivados del petróleo: gasolina de 95 octanos, gasolina de 91 octanos y diésel bajo en azufre. Los nuevos valores se mantendrán hasta las 5:59 a.m. del viernes 27 de noviembre.

El mayor descenso corresponderá al diésel, cuyo precio disminuirá B/.0.103 por litro. En tanto, la gasolina de 95 octanos tendrá una reducción de B/.0.093, mientras que la de 91 octanos bajará B/.0.087 por litro.