¡Baja el combustible en Panamá! Conozca los nuevos precios desde este viernes 13 de noviembre

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) anunció una nueva actualización en los precios máximos de venta de los combustibles, que entrará en vigor en Panamá a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 13 de noviembre.
El ajuste contempla rebajas en los tres derivados del petróleo: gasolina de 95 octanos, gasolina de 91 octanos y diésel bajo en azufre. Los nuevos valores se mantendrán hasta las 5:59 a.m. del viernes 27 de noviembre.
El mayor descenso corresponderá al diésel, cuyo precio disminuirá B/.0.103 por litro. En tanto, la gasolina de 95 octanos tendrá una reducción de B/.0.093, mientras que la de 91 octanos bajará B/.0.087 por litro.
La nueva estructura de precios contempla las siguientes reducciones:
Gasolina de 95 octanos: B/.0.093 menos por litro.
Gasolina de 91 octanos: B/.0.087 menos por litro.
Diésel bajo en azufre: B/.0.103 menos por litro.t
En las localidades de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de B/.1.231 por litro, la de 91 octanos se ubicará en B/.1.102 y el diésel bajo en azufre costará B/.1.434.
Los valores varían según la localidad debido a los costos logísticos. En David, provincia de Chiriquí, por ejemplo, el litro de gasolina de 95 octanos se fijará en B/.1.252 y el diésel en B/.1.456.
La Secretaría Nacional de Energía explicó que los ajustes se realizan cada 14 días y responden al comportamiento de los mercados internacionales, además de otras variables relacionadas con la distribución de los derivados del petróleo.