Unachi enfrenta crisis presupuestaria: ‘Es imposible que la universidad funcione con ese recorte’

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) solicitó un traslado de partida interinstitucional de aproximadamente $20 millones para cubrir el déficit presupuestario hasta diciembre de 2026; sin embargo, solo recibió una autorización de $4.4 millones, recursos que resultaron insuficientes para garantizar el pago de los salarios de docentes y administrativos.

Así lo explicó el rector de la UNACHI, Absel Navarro, en una entrevista para TVN Noticias, quien señaló que el monto aprobado por la Comisión de Presupuesto únicamente alcanzó para cubrir la primera quincena de octubre, dejando nuevamente a la institución sin fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones salariales.

“Nosotros solicitamos un traslado de partida interinstitucional alrededor de 20 millones de dólares para cubrir el déficit presupuestario hasta diciembre. Pero solo se autorizó 4.4”, manifestó el rector durante una entrevista.

El funcionario advirtió que la situación afecta a cerca de 1,000 docentes y 1,000 administrativos, quienes han cumplido con sus jornadas laborales, pero enfrentan retrasos en el pago de sus salarios.

“Casi 1,000 docentes, casi 1,000 administrativos”, precisó al ser consultado sobre la cantidad de trabajadores afectados.