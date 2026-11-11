Unachi enfrenta crisis presupuestaria: ‘Es imposible que la universidad funcione con ese recorte’

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) solicitó un traslado de partida interinstitucional de aproximadamente $20 millones para cubrir el déficit presupuestario hasta diciembre de 2026; sin embargo, solo recibió una autorización de $4.4 millones, recursos que resultaron insuficientes para garantizar el pago de los salarios de docentes y administrativos.
Así lo explicó el rector de la UNACHI, Absel Navarro, en una entrevista para TVN Noticias, quien señaló que el monto aprobado por la Comisión de Presupuesto únicamente alcanzó para cubrir la primera quincena de octubre, dejando nuevamente a la institución sin fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones salariales.
“Nosotros solicitamos un traslado de partida interinstitucional alrededor de 20 millones de dólares para cubrir el déficit presupuestario hasta diciembre. Pero solo se autorizó 4.4”, manifestó el rector durante una entrevista.
El funcionario advirtió que la situación afecta a cerca de 1,000 docentes y 1,000 administrativos, quienes han cumplido con sus jornadas laborales, pero enfrentan retrasos en el pago de sus salarios.
“Casi 1,000 docentes, casi 1,000 administrativos”, precisó al ser consultado sobre la cantidad de trabajadores afectados.
El rector explicó que el problema se origina en una reducción significativa del presupuesto universitario. Según detalló, en 2024 la UNACHI contaba con $106 millones, pero para 2025 la asignación se redujo a $50 millones. Posteriormente, el presupuesto pasó a $72 millones y luego a $80 millones, cifras que, según indicó, no han permitido cubrir adecuadamente los compromisos de la institución.
De acuerdo con el rector, el recorte impactó principalmente el renglón de servicios personales, donde se encuentran los salarios de los profesores permanentes y del personal administrativo de carrera.
“Es imposible que la universidad funcione con ese recorte cruel que se dio de un tercio de salarios fijos”, expresó.
Sostuvo que los salarios de los docentes responden a escalafones establecidos mediante legislación y que son comparables con los de otras universidades oficiales, como la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá.
En ese sentido, cuestionó que los señalamientos sobre los salarios se concentren en la UNACHI y planteó que cualquier modificación debe discutirse mediante una reforma aplicable a todas las universidades oficiales.
El rector advirtió que la falta de recursos no solo compromete el pago de los salarios, sino también las obligaciones de la universidad con la Caja de Seguro Social (CSS). “Debemos 20 millones a la Caja de Seguro Social”, afirmó.
Explicó que, aunque a los trabajadores se les realizan los descuentos correspondientes al seguro social, la institución no cuenta con los fondos suficientes para cumplir con el pago de las cuotas obrero-patronales.
Esta situación también afecta a los funcionarios y sus familiares cuando necesitan acceder a los servicios de salud y enfrentan dificultades relacionadas con la morosidad.
Finalmente, pidió que se garantice el financiamiento necesario para que la universidad pueda cumplir con sus obligaciones, al advertir que el retraso en los pagos también tiene consecuencias económicas para la provincia de Chiriquí.