Unachi despide a más de 50 administrativos por ‘crisis presupuestaria’

La crisis presupuestaria en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se agudizó este lunes 11 de noviembre con la entrega de más de 50 cartas de desvinculación a personal administrativo. El recorte de la planilla operativa se ejecutó apenas dos días después de que trabajadores y docentes de la casa de estudios fueran desalojados de la vía Interamericana por la Policía Nacional tras manifestarse por el impago de sus salarios.

Las notificaciones de despido se dieron de forma simultánea en diversas unidades operativas de la universidad. Las autoridades universitarias justificaron la medida bajo el argumento de la falta de liquidez y problemas presupuestarios que enfrenta la institución en la provincia de Chiriquí.

La decisión de reducir el personal administrativo sigue a las protestas registradas el pasado lunes 9 de noviembre, cuando funcionarios y docentes cerraron los cuatro carriles de la carretera Interamericana, frente a la sede central de la universidad, para exigir el desembolso de al menos tres quincenas atrasadas.