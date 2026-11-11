Unachi despide a más de 50 administrativos por ‘crisis presupuestaria’

La crisis presupuestaria en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se agudizó este lunes 11 de noviembre con la entrega de más de 50 cartas de desvinculación a personal administrativo. El recorte de la planilla operativa se ejecutó apenas dos días después de que trabajadores y docentes de la casa de estudios fueran desalojados de la vía Interamericana por la Policía Nacional tras manifestarse por el impago de sus salarios.
Las notificaciones de despido se dieron de forma simultánea en diversas unidades operativas de la universidad. Las autoridades universitarias justificaron la medida bajo el argumento de la falta de liquidez y problemas presupuestarios que enfrenta la institución en la provincia de Chiriquí.
La decisión de reducir el personal administrativo sigue a las protestas registradas el pasado lunes 9 de noviembre, cuando funcionarios y docentes cerraron los cuatro carriles de la carretera Interamericana, frente a la sede central de la universidad, para exigir el desembolso de al menos tres quincenas atrasadas.
El cierre de la vía internacional del pasado lunes provocó la intervención de unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional para reabrir el tráfico en dirección hacia Bugaba. Durante la jornada de protesta, el personal afectado denunció el retraso reiterado en el pago de sus emolumentos y solicitó la mediación del Gobierno Nacional para garantizar el envío de partidas presupuestarias.
Sin embargo, el escenario institucional pasó del reclamo salarial a la pérdida directa de puestos de trabajo. Fuentes internas de la Unachi confirmaron que el proceso de entrega de notificaciones continúa afectando a trabajadores con años de servicio en áreas operativas y de apoyo académico.
El impago de quincenas y los posteriores despidos ponen de relieve la administración financiera de la Unachi, institución que destina la mayor parte de su presupuesto anual al renglón de servicios personales y salarios. Pese a las solicitudes de traslados de partidas formuladas en la Asamblea Nacional para cubrir gastos de funcionamiento, la universidad no logró saldar los adeudos con su personal operativo antes de proceder con el recorte.