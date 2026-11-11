Ocultaban miles de dólares en zapatos: caen madre e hija con $117 mil en Tocumen

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) asestó un golpe al delito de trasiego de divisas no declaradas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al decomisar $117,310 en efectivo a dos pasajeras ecuatorianas. El hecho forma parte de los resultados del operativo nacional “Navidad sin Contrabando 2026”, desplegado desde el 1 de noviembre en el territorio nacional para frenar la falsificación, el contrabando y la defraudación fiscal durante las festividades de fin de año. Las dos involucradas, madre e hija, arribaron a la capital panameña en un vuelo comercial procedente de Guayaquil, Ecuador. La primera alerta surgió en la zona de inspección primaria, donde una de las viajeras negó transportar sumas sujetas a declaración obligatoria. Al someter el equipaje al escáner de rayos X, las imágenes mostraron bultos con densidades sospechosas, lo que obligó a remitir a la pasajera a una revisión secundaria.

En el área de verificación física, funcionarios aduaneros en presencia de las autoridades competentes ubicaron el efectivo oculto en una maleta negra. La inspección detallada reveló el dinero distribuido en distintas prendas y pertenencias:

Primera pasajera: Transportaba $63,230 en efectivo ocultos dentro de bolsas plásticas negras y guardados en el interior de varios pares de zapatos.

Segunda pasajera: Llevaba $54,080 sin declarar, escondidos en calzado, envoltorios plásticos y en los bolsillos de sus piezas de vestir.

Tras culminar el conteo oficial en caja, se notificó a las viajeras sobre las infracciones cometidas y la ANA trasladó el expediente al Ministerio Público para dar inicio a los procesos judiciales por presunto blanqueo de capitales.

Allanamientos urbanos: pirotecnia, insalubridad y fármacos sin registro

La estrategia de fiscalización de la ANA no se limita a los puntos de entrada internacionales. En el distrito de San Miguelito, inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) allanaron un supercentro y distribuidora de propietarios asiáticos nacionalizados panameños. En el sitio se retuvieron mercancías valoradas en unos $10,000. Durante la diligencia, personal de la DPFA enfrentó resistencia física e intentos de obstaculizar la inspección. Las investigaciones preliminares establecieron las siguientes maniobras de ocultamiento ejecutadas por los dueños del establecimiento para evadir la fiscalización:

Ocultamiento en cubiertas: Escondieron lotes de productos en los techos de la infraestructura comercial.

Desplazamiento a residencias: Trasladaron mercancía a viviendas cercanas.

Lanzamiento de cajas: Arrojaron bultos desde un segundo piso hacia residencias colindantes mientras transcurría la revisión.

A pesar de estas acciones, los agentes aduaneros incautaron cientos de cartones de cigarrillos, licores y productos pirotécnicos. Además, funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) emitieron un peritaje técnico que detectó heces de roedores, acumulación de desechos y almacenamiento deficiente de alimentos, lo que derivó en la emisión de órdenes de comparecencia y citaciones sanitarias. En paralelo, un allanamiento en el corregimiento de San Felipe dejó como resultado la incautación de cigarrillos valorados en $18,000 y una bolsa que contenía miles de pastillas de sildenafil de 50 mg sin registro sanitario. La mercancía permanecía en un depósito clandestino utilizado para almacenamiento y redistribución. Al momento de la intervención no se registraron aprehensiones por encontrarse el lugar deshabitado.

Monitoreo y antecedentes del operativo

El despliegue “Navidad sin Contrabando”, impulsado bajo el lema “Esta Navidad, que tu regalo sea legal”, mantiene inspectores aduaneros en puestos de control territorial, puertos, aeropuertos y arterias comerciales del país. La entidad recomienda al público portar facturas de compra al transportar productos para agilizar los controles y prevenir retenciones preventivas. Las acciones operativas buscan superar o igualar el impacto del ciclo operativo del año anterior, en el cual se reportaron los siguientes números institucionales:

Casos procesados: 146 intervenciones a nivel nacional.

Mercancía de contrabando: Retención de productos por un valor fiscal de $1,752,371.

Mercancía falsificada: Decomiso de artículos valorados en $489,470 sacados del mercado informal.

Efectivo en aeropuertos: Incautación de $355,530 en divisas no declaradas entre los meses de octubre y diciembre.