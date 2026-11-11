¿Diosdado Cabello buscaría asilo en Panamá? Esto respondió el canciller Martínez-Acha

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, aseguró que desconoce las versiones sobre una posible solicitud de asilo político en el país por parte de Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del régimen venezolano.
Al ser consultado sobre si era cierto que Cabello estaría buscando refugio en territorio panameño, el ministro respondió que no tiene conocimiento de esa posibilidad y pidió evitar especulaciones sobre el tema.
“No, desconozco esa aseveración y, de verdad, no especulemos sobre algo muy serio”, manifestó el canciller.
El canciller agregó que una eventual decisión de esa naturaleza corresponde al presidente de la República, José Raúl Mulino, por lo que evitó profundizar en el asunto.
“Además, es una decisión del presidente Mulino que no voy a tocar, así que, por respeto, no voy a hacer comentarios sobre algo que no tengo ningún tipo de certeza”, expresó.
Las declaraciones del canciller surgen luego de que Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), revelara en una entrevista con NTN24 que, según información de sus fuentes, Diosdado Cabello estaría contemplando la posibilidad de exiliarse en Panamá.
De acuerdo con Cochez, el dirigente venezolano tendría interés en establecerse en territorio panameño, aunque aclaró que eso no significa que necesariamente vaya a conseguirlo.
Durante la entrevista también se mencionó que una hija de Cabello habría adquirido tres propiedades en Panamá, valoradas en más de un millón de dólares cada una, presuntamente como parte de los preparativos para una eventual llegada de su padre al país.
Hasta el momento, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente y el canciller reiteró que no cuenta con información que permita respaldar la supuesta solicitud de asilo.