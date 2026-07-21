Canciller Martínez-Acha: restablecer relaciones con Venezuela ‘no está en la agenda’

La administración del presidente José Raúl Mulino descartó restablecer en el corto plazo las relaciones diplomáticas con el Gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez.

Panamá y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas luego que Mulino no reconociera como ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024 a Nicolás Maduro, quien en la actualidad se encuentra detenido en el centro de detención de Brooklyn luego de ser capturado en la madrugada del 3 de enero en el Fuerte Tiuna.

La administración panameña reconoce como ganador de esos comicios a Edmundo González, al igual que otro grupo de países entre ellos Estados Unidos.

En una entrevista concedida a la agencia EFE en Nueva Delhi (India), el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, afirmó que el Gobierno de Panamá mantiene la posición adoptada tras las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024.

”Nosotros guardamos las actas que certifican el triunfo de González en las elecciones del 28 de julio (de 2024) en las bóvedas del Banco Nacional. Uno debe ser coherente con sus decisiones, así que seguimos reconociendo a Edmundo González”, declaró el ministro a EFE.

Martínez-Acha, quien realiza una visita oficial a la India, señaló que un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela “no está en la agenda”.

La administración Mulino también mantiene desde esa fecha el respaldo a la líder opositora María Corina Machado, quien hace dos semanas intento regresar a su país en un vuelo desde la Ciudad de Panamá a Valencia.

El canciller explicó que Panamá apuesta por una salida democrática para Venezuela y espera que en un corto plazo se celebren elecciones con garantías. Sobre este punto es importante recordar que Mulino siempre ha declarado que apuesta por el diálogo en el país suramericano.

”Aspiramos a que en un corto periodo de tiempo existan elecciones democráticas con garantías y se elija un gobierno de los venezolanos de forma transparente. Y así Venezuela incorporarse a la comunidad de las naciones de Latinoamérica y del mundo”, manifestó a EFE.

Asimismo, Martínez-Acha aclaró que, aunque Panamá no reconoce al Gobierno de Rodríguez, sí mantiene relaciones consulares con Venezuela.

Es importante recordar que Estados Unidos si reconoce como presidenta encargada de Venezuela a Rodríguez, pero mantiene la recompensa de 25 millones de dólares para capturar a Diosdado Cabello.

Además, tras los dos terremos del 24 de junio Panamá envió asistencia, donaciones y rescatistas para salvar a los sobrevivientes de La Guaira.