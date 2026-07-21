Panamá valida en laboratorios de Europa la pureza genética de su café varietal

Con el objetivo de garantizar la pureza genómica y la autenticidad de la producción nacional de alta gama, la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) envió a laboratorios especializados en Francia las muestras de todos los cafés inscritos en la categoría de Varietales para la edición XXX del certamen Best of Panama (BOP).

Las pruebas científicas confirmaron que ninguno de los lotes evaluados presentó trazas o granos de la variedad Geisha, una certificación que busca blindar la reputación de los varietales panameños (como Pacamara, Bourbon o Caturra) ante los compradores internacionales.

El presidente de la SCAP y juez principal del certamen, Ricardo Koyner, detalló que este control busca certificar que los perfiles sensoriales que otorga el terroir chiricano corresponden exclusivamente a cada variedad y no a cruces ni mezclas involuntarias.

“Los cafés varietales fueron enviados a laboratorios especializados en Francia para someterlos a un análisis genético, el cual confirmó que ninguna de las muestras contenía granos de Geisha, ya que en esta categoría no se permite café Geisha. Eso nos llena de orgullo, porque cualquier varietal que presente, durante la cata nacional o internacional, atributos similares a los del Geisha indica que estamos frente a un varietal con sabores únicos nuevos para Panamá”, destacó Koyner.

En la Cata Nacional, que se realiza del 20 al 24 de julio en Boquete, participan 102 lotes pertenecientes a 47 productores locales. En esta primera fase, un jurado compuesto por 21 jueces nacionales y 10 prejueces elegirá los 72 mejores lotes que representarán al país en la Cata Internacional.

Durante las primeras jornadas, los evaluadores reportaron puntajes de hasta 93 puntos sobre una escala de 100 dentro de la categoría varietales, un registro altamente competitivo en la industria mundial de cafés de especialidad, donde superar los 90 puntos representa una marca de calidad superior.

La jueza nacional María Ruiz precisó que la oferta actual muestra avances en el procesamiento técnico en finca: “Hemos encontrado cafés muy bien procesados, con muy buena presentación, y esa es una gran noticia para los productores que cada año continúan especializándose para ofrecer un producto destinado al mercado internacional”.

Por su parte, el juez nacional José Lutrel señaló que las primeras mesas de trabajo mostraron perfiles aromáticos complejos que van desde notas a ruda, especias, eucalipto y florales, hasta matices de frutos tropicales, jazmín, lavanda, frambuesa, fresa y melón.

Del total de participantes, solo 24 lotes por cada una de las tres categorías en competencia —Varietales, Geishas Naturales y Geishas Lavados— clasificarán a la etapa internacional, donde jueces de los principales mercados de consumo mundial definirán las puntuaciones finales antes de la subasta electrónica.