Trump asegura que el Mundial 2026 fue el más exitoso de la historia y destaca la seguridad del torneo

El presidente Donald Trump afirmó que el Mundial 2026 fue “el más exitosa de la historia”, al destacar el ambiente de seguridad, la ausencia de protestas y el impacto económico que dejó el torneo en el país.

Durante una declaración tras la conclusión del campeonato, Trump sostuvo que el evento transcurrió sin incidentes relevantes y aseguró que el país vivió un inusual periodo de unidad.

”Ni siquiera tuvimos una protesta. No solo no hubo crimen. Hay una razón para todo esto, pero parte de ello fue que la gente simplemente quiso unirse. Este país, durante unas cuatro semanas, realmente se unió. Fue algo realmente increíble”, expresó el mandatario.

El presidente explicó que evitó hacer comentarios públicos sobre el desarrollo del torneo antes de la final para no generar exceso de confianza.

”No quise decirlo antes de la final. No quise hablar de lo bien que estaba saliendo. Quería esperar a que terminara porque nunca se sabe. Solo hace falta un mal momento”, afirmó.

Trump señaló que el éxito del operativo de seguridad y de la organización permitió que el campeonato concluyera sin hechos que empañaran el evento.

El mandatario también aseguró que la edición de 2026 superó ampliamente a todas las anteriores en términos económicos.

”Acabamos de tener la Copa Mundial más exitosa de la historia. Generó cinco veces más negocios que cualquier otro Mundial en la historia”, afirmó.

Aunque manifestó su deseo de que Estados Unidos vuelva a albergar una Copa del Mundo, reconoció que probablemente el país tendrá que esperar varios años antes de volver a ser sede del torneo.

”No puedo esperar para volver a tenerlos, aunque creo que no podremos recibirlos nuevamente la próxima vez”, concluyó.