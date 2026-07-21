De La Espriella sufre su primer revés en el Senado de Colombia tras derrota de su candidato

Según reconstruyó <b>La Silla Vacía</b>, ocho partidos y coaliciones habían expresado públicamente su respaldo a <b>Alfredo Deluque</b>, una suma que, sobre el papel, <b>alcanzaba 55 votos</b>.Sin embargo, la decisión del <b>Centro Democrático</b> de presentar un candidato propio obligó a que la elección se realizara mediante voto secreto. Al finalizar el escrutinio, <b>Deluque obtuvo únicamente 45 respaldos</b>, diez menos de los anunciados previamente, mientras que <b>Honorio Henríquez logró imponerse y quedarse con la presidencia del Senado</b>.Aunque el carácter secreto de la votación impide conocer con certeza quiénes cambiaron de posición, el medio colombiano señala que<b> las principales sospechas recaen sobre congresistas cercanos al oficialismo saliente de Gustavo Petro y algunos integrantes de partidos tradicionales</b>.