De La Espriella sufre su primer revés en el Senado de Colombia tras derrota de su candidato

El presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella, sufrió su primer gran revés político incluso antes de tomar posesión del cargo. La elección de la nueva mesa directiva del Senado terminó con la victoria del senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, sobre Alfredo Deluque, el aspirante respaldado por el futuro mandatario. De acuerdo con La Silla Vacía, el resultado dejó al descubierto una fractura dentro de la coalición que respaldó electoralmente a De La Espriella y evidenció el descontento de sectores del Congreso por la relación distante que el presidente electo ha mantenido con los partidos políticos y el Legislativo. La derrota representa un golpe político para el próximo gobierno, que ahora enfrentará un escenario parlamentario más complejo desde el inicio de su mandato.

Los votos no alcanzaron

Según reconstruyó La Silla Vacía, ocho partidos y coaliciones habían expresado públicamente su respaldo a Alfredo Deluque, una suma que, sobre el papel, alcanzaba 55 votos. Sin embargo, la decisión del Centro Democrático de presentar un candidato propio obligó a que la elección se realizara mediante voto secreto. Al finalizar el escrutinio, Deluque obtuvo únicamente 45 respaldos, diez menos de los anunciados previamente, mientras que Honorio Henríquez logró imponerse y quedarse con la presidencia del Senado. Aunque el carácter secreto de la votación impide conocer con certeza quiénes cambiaron de posición, el medio colombiano señala que las principales sospechas recaen sobre congresistas cercanos al oficialismo saliente de Gustavo Petro y algunos integrantes de partidos tradicionales.

El costo político de una relación tensa

Para La Silla Vacía, el resultado refleja una factura política del Congreso hacía De La Espriella. El mandatario electo no sostuvo reuniones con la bancada del Centro Democrático, la más numerosa dentro de su sector político en el Senado, antes de impulsar la candidatura de Deluque. Además, el candidato era identificado como cercano a Carlos Suárez, estratega de la campaña presidencial de De La Espriella, quien ha protagonizado diferencias públicas con el expresidente Álvaro Uribe. A ello se sumó el tono crítico que el presidente electo mantuvo durante la campaña y el periodo de transición frente a los partidos tradicionales y varios congresistas, a quienes cuestionó por prácticas políticas que calificó como clientelistas. Según el medio, esas tensiones terminaron influyendo en la elección legislativa.

Una alianza inesperada

Uno de los hechos más llamativos de la jornada fue la coincidencia entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico para respaldar la candidatura de Honorio Henríquez. La imagen del senador Iván Cepeda mostrando públicamente su voto por el candidato del uribismo simbolizó una alianza circunstancial entre dos sectores tradicionalmente enfrentados, pero que coincidieron en impedir que el aspirante promovido por De La Espriella llegara a la presidencia del Senado. El representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, afirmó, citado por La Silla Vacía, que el resultado representa una derrota para la estrategia política del presidente electo y cuestionó la postura de su equipo frente al Congreso.

Un panorama incierto para el nuevo gobierno