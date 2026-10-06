Vente Venezuela dice que el regreso de Machado podría concretarse por Maiquetía o Valencia

El regreso a Venezuela de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, podría concretarse en las próximas horas o días, según dijo a NTN24 Henry Alviárez, coordinador de la organización política Vente Venezuela desde la ciudad de Caracas.

Alviárez señaló que actualmente se estarían alineando aspectos jurídicos y diplomáticos con el objetivo de garantizar el retorno de Machado al país.

“En las próximas horas se están alineando tanto lo diplomático como lo jurídico para que María Corina esté en Venezuela”, afirmó el dirigente opositor en declaraciones citadas por NTN24.

Consultado sobre si el regreso podría producirse en los próximos días, Alviárez respondió que también existe la posibilidad de que ocurra en las próximas horas.

El dirigente sostuvo que el mecanismo de ingreso de Machado debería ser similar al de cualquier ciudadano venezolano y mencionó como posibles puntos de entrada Maiquetía o Valencia.

“El pueblo venezolano la va a estar esperando”, afirmó Alviárez.

Las declaraciones se producen después de un intento previo de retorno que, según Alviárez, fue frustrado. El dirigente sostuvo que la reciente llegada de integrantes del equipo de Machado constituye otra señal dentro del proceso para concretar su regreso.

Alviárez vinculó el eventual retorno de la dirigente con un escenario de restitución de garantías democráticas y derechos políticos en Venezuela.

También afirmó que Machado representa, a su juicio, un símbolo de la oposición y planteó que su regreso debería contribuir a un acuerdo de unidad nacional que incluya a distintos sectores del país.

“María Corina representa ese símbolo de lucha”, manifestó.

Agregó que Machado no regresaría para limitarse a la militancia de un partido, sino que, según su interpretación, su papel estaría relacionado con un proceso más amplio de unidad política y social.