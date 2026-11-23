A sus 35 años de trayectoria artística, Erika Ender atraviesa una etapa de celebración en la que sobran los motivos para regocijarse, entre ellos, el estreno de su musical el pasado jueves en el Teatro Nacional, los diez años de su concurso que aúna el talento con el propósito Talenpro y el décimo aniversario de su icónico tema ‘Despacito’, que en las voces de Luis Fonsi y Daddy Yankee recorrió el mundo. Además, publica su libro ‘Aprender el éxito’, que provee 21 lecciones que le sirvieron a lo largo de su vida profesional y personal. En entrevista con La Estrella de Panamá, habla de los retos y los desafíos que la formaron, de su apuesta por impulsar a las nuevos talentos del país y su misión de contribuir a que el nombre de Panamá también sea un sinónimo de referencia cultural con proyección internacional.

Este es un momento muy especial de tu carrera, no solo por el musical que estrenaste, sino también por el libro que estás presentando. Quisiera comenzar por el estreno del musical el pasado jueves. ¿Cómo fue para ti ver tu vida sobre el escenario? ¿Qué impresión te llevaste?

Fue un momento de muchísima gratitud. Tuve esa sensación de decir: ‘Dios mío, todo el sacrificio y todo lo que uno hace a lo largo del tiempo, aunque parezcan pequeñas cosas, al final se convierten en un camino, en pequeños peldaños de una escalera’. Es una forma de comprobar que vale la pena todo lo que se hace con amor, propósito, claridad, determinación y pasión, especialmente cuando eso puede tocar la vida de otras personas. También fue emocionante ver una puesta en escena de la calidad que tiene este musical. Es como si te montaras en un avión y te fueras a Nueva York. Todo el mundo lo comentó anoche: es como tener Broadway en Panamá. El nivel de esta producción ha llevado la vara a otro nivel. Benjamín Cohen ha hecho un trabajo extraordinario, junto con los 70 artistas que tenemos en escena. También hay que destacar el trabajo técnico, visual y todos los elementos que hacen posible el espectáculo. Por otro lado, está la verdad detrás de la historia. Yo acepté hacer este musical porque quería que, de alguna manera, el camino que he recorrido pudiera servirle a alguien más. No se trata simplemente de sentarse a ver la vida de Erika Ender. Para mí, se trata de que la vida de Erika Ender pueda encender la luz en la vida de alguien que necesita cumplir sus sueños y encontrar también su propósito. Estoy muy feliz y agradecida. Ayer tuvimos la noche internacional, con amigos de distintas partes del mundo, medios internacionales como Univisión, Telemundo, Televisa y Billboard, entre otros. También vinieron colegas con quienes he trabajado en Puerto Rico y otros lugares, como Elvis Crespo, Elena Rose e Ismael Cala. Me da una alegría enorme porque no veo simplemente a mis colegas, sino a mis amigos, a mi familia. Es esa familia que se forma a lo largo del camino cuando conectas con otros seres humanos y haces algo tan mágico como la música, que te lleva a otro nivel.

Además, tienes otro aniversario en tu calendario: los 10 años de Talenpro además de los 35 años de tu carrera artística.

¡Y los 10 años de ‘Despacito’! Todos los aniversarios juntos. Se alinearon las estrellas.

A lo largo de tu carrera, no solo has demostrado tu capacidad artística con canciones que permanecen en la mente y el corazón de muchas personas, sino que también has buscado la manera de redirigir los beneficios y las oportunidades que te ha dado tu trayectoria para que otros puedan brillar. Quisiera que me contaras cómo esa idea de compartir con los demás lo que has recibido y los éxitos que has alcanzado se convirtió en una constante en tu vida.

Eso viene de mi hogar. Crecí en una familia con un sentido de responsabilidad social muy marcado. Mis padres aman servir a los demás y por eso son médicos. A mi hermana y a mí nos inculcaron la idea de que nuestro talento podía utilizarse para servir y convertirnos en agentes de cambio en este mundo. Eso es lo que replicamos con las nuevas generaciones. Se trata de entender cuáles son las herramientas que necesitas para caminar por la vida, porque no todo es talento. También importa cómo enfrentas los problemas, cómo te comunicas y cómo vuelves a levantarte cuando te toca caer. Todo eso lo escribí en el libro ‘Aprender el éxito’. Cuando ves tu vida desde afuera y entiendes que has pasado por determinadas experiencias, puedes descubrir que hay un ‘para qué’ que te esculpe y te ayuda a construir tu mejor versión, en lugar de quedarte en el ‘por qué’, que muchas veces te victimiza. Así te vas convirtiendo en otra persona y creciendo a la altura de los sueños que quieres alcanzar. Eso es lo que quiero compartir con la gente: todos tenemos sueños, pero a veces no tenemos el manual para saber cómo llegar a ellos. Y no hablo solamente de los sueños profesionales, porque muchas veces se tiende a relacionar el éxito con el dinero y la fama. Puedes tener dinero y fama y no tener suerte en el amor, no contar con una buena familia, no ser un buen hijo o no sentirte feliz contigo mismo. Somos una red de cosas, una cadena de aspectos que deben estar en equilibrio. Si logramos sentirnos plenos en todas las áreas de nuestra vida, en la medida de lo posible, aprendemos a vivir desde el agradecimiento y planificamos nuestro camino, podemos ahorrarnos algunos golpes si contamos con herramientas que nos ayuden a avanzar. Me encanta compartir esas herramientas porque me han funcionado. Ojalá las personas puedan reflejar sus propias historias en esos aprendizajes y construir su propio mapa de vida para brillar al máximo.

¿Los golpes que has recibido en tu vida han contribuido a convertirte en la persona exitosa que eres hoy?

Por supuesto. Una escultura necesita golpes para ser esculpida. No te conviertes en una obra de arte si no pasa el cincel.

Me contaron, por así decirlo, que durante la época de la invasión no pudiste celebrar tus 15 años. ¿Cómo recuerdas esa historia?

Fue realmente una sorpresa. El día del ensayo general de mis 15 años tenía damas, caballeros y todo aquello que se acostumbraba en los años noventa. Mi mamá llegó a nuestro cuarto una mañana y nos dijo: ‘Bueno, niñas, hoy no van a la escuela’. Nosotras respondimos: ‘¡Sí! ¿Por qué?’. Y ella nos dijo: ‘Invadieron Panamá’. En ese momento pensamos: ‘¡Wow! ¿Y ahora qué?’. Estábamos prácticamente en un estado de guerra. Había tanquetas afuera, llegaron los estadounidenses y murió mucha gente. Fue un periodo muy difícil para Panamá. Incluso se robaron del Museo del Hombre Panameño la primera bandera que había cosido María Ossa de Amador. Eso fue noticia nacional. Mis 15 años, que me hacían tanta ilusión, tuvieron que quedar en pausa hasta el año siguiente. Pero lo importante en ese momento era que pudiéramos recuperar la libertad, porque estábamos en manos de un dictador y no podíamos expresarnos ni progresar como el país se lo merecía. Esa era la prioridad. Los 15 años eran lo segundo.

Recuerdo que durante la conferencia de prensa por el musical comentaste que Panamá puede convertirse en un punto de referencia internacional y en un semillero cultural. ¿Crees que tenemos el potencial para lograrlo?

Absolutamente. Y te lo digo por personas como Rubén Blades, Omar Alfanno y esta servidora, así como por todo lo que veo cada año con los jóvenes de Talenpro. No importa dónde naces, sino que entiendas de lo que eres capaz. Esa es la diferencia. A veces nosotros mismos reducimos nuestras posibilidades porque pensamos: ‘Venimos de un país pequeño, aquí no se va a dar por esto’. Pero las mentalidades pueden cambiar. Si transformamos la mentalidad de las nuevas generaciones, que es precisamente lo que estamos haciendo, y logramos que se empoderen con sus capacidades y entiendan que pueden alcanzar sus objetivos, todo es posible. Siempre pongo el ejemplo de que, en su momento, los estadounidenses nos entregaron un canal. Nosotros aprendimos a manejarlo, recibimos entrenamiento y, además, lo expandimos. Tenemos esa capacidad. No es una cuestión de geografía, sino de mentalidad. Si cambiamos nuestra mentalidad, podemos convertirnos en los mejores del mundo. Desde el primer día he puesto toda mi plataforma al servicio de que mi país sea visto internacionalmente, porque yo sufrí la falta de oportunidades. No quiero que las nuevas generaciones pasen por lo mismo. Quiero que podamos crear una diferencia y construir una plataforma que permita que el mundo mire a Panamá como se merece. Pero, para lograrlo, tenemos que trabajar desde adentro.

Después de 35 años de carrera, ¿cómo te ves en los próximos 35 años?

Sirviendo. Sirviendo a través de todo lo que vaya aprendiendo en el camino. Creo que se trata de buscar la manera de multiplicar todo lo que la vida me ha permitido adquirir mediante el trabajo arduo, formar más agentes de cambio y traer el mundo a Panamá. Quiero contribuir a que, de la mano de otras personas, convirtamos a Panamá en un hub no solamente de transporte, sino también en un lugar donde la gente pueda expresarse y hacer eco en el mundo entero. Que no seamos simplemente un lugar de paso, sino un punto de encuentro y proyección internacional.