Caravanas toman las calles de Venezuela y claman por el regreso de María Corina Machado

El periodista Emmanuel Rincón informó sobre las movilizaciones, mientras que el partido Vente Venezuela publicó imágenes de una de las actividades y señaló: “Ya estamos en la Vuelta Lola para dar inicio a la rodada por el regreso de nuestra líder nacional María Corina Machado” .

Masivas caravanas se registran este domingo en distintas ciudades de Venezuela para reclamar el regreso al país de la líder opositora María Corina Machado , según reportes difundidos en redes sociales.

Las manifestaciones se producen días después de que Machado intentara regresar a Venezuela en varias ocasiones desde Panamá . Su equipo confirmó que el pasado 22 de septiembre realizó tres intentos de retorno en menos de 24 horas, todos frustrados . Con ellos, serían al menos siete los intentos de la dirigente por regresar al país desde que salió al exterior.

Machado permanece actualmente en Panamá y ha insistido públicamente en que regresará a Venezuela. Ayer, 26 de septiembre, durante un foro internacional sobre democracia, afirmó que volverá “muy pronto” y pidió mantener la presión para que se establezca un proceso electoral en el país .

La dirigente salió de Venezuela a finales de 2025, después de permanecer durante meses en la clandestinidad tras la crisis política derivada de las elecciones presidenciales de 2024. Posteriormente viajó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz y se instaló en Panamá.

El regreso de Machado se ha convertido en uno de los temas centrales de la actividad opositora venezolana. En julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que no impediría su retorno y reconoció su derecho como ciudadana venezolana a regresar, aunque señaló la necesidad de realizar gestiones para evitar que fuera detenida.

Por su parte, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, negó el viernes que las autoridades venezolanas estén impidiendo el regreso de Machado, después de que su equipo denunciara los intentos fallidos desde Panamá.

Las nuevas caravanas se producen, por tanto, en medio de la expectativa sobre el eventual retorno de Machado y de movilizaciones que también han reclamado un calendario electoral para Venezuela.