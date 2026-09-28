Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 28 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este lunes 28 de septiembre se esperan condiciones calurosas durante el día, alternadas con aguaceros aislados y posibles descargas eléctricas en algunos sectores del país.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana no se prevén eventos lluviosos significativos. Para la tarde se esperan nublados con lluvias ocasionales hacia el norte de la comarca Ngäbe Buglé y la Cordillera Central, mientras que en el resto de esta vertiente predominará un cielo parcialmente nublado a despejado.

Durante la noche, el IMHPA no prevé lluvias de importancia en esta región. En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana se observan lluvias ocasionales en el Golfo de Panamá, con posibilidad de incursión hacia sectores del centro y este de la provincia de Panamá y la provincia de Darién.

Para la tarde se pronostican condiciones calurosas alternadas con aguaceros aislados y posibles descargas eléctricas en sectores de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y los macizos montañosos de Azuero y Coclé.

En el resto de la vertiente del Pacífico podrían registrarse chaparrones aislados y de corta duración. Al igual que en el Caribe, durante la noche no se esperan lluvias de importancia.

Las temperaturas mínimas estarán entre 13 °C y 22 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 22 °C y 26 °C.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 30 °C y 33 °C en el Pacífico, de 29 °C a 31 °C en el Caribe y entre 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central.

El IMHPA también pronostica índices de radiación UV-B altos a muy altos, entre 6 y 8+, por lo que se recomienda mantener medidas de protección frente a la exposición prolongada al sol.