Gremios empresariales cuestionan cambios a reformas electorales

Al mismo tiempo que surgen cuestionamientos desde el sector empresarial por los cambios a las reformas electorales en primer debate, el Partido Panameñista presentará un informe de minoría sobre lo aprobado en primer debate en la Comisión de Gobierno.

El diputado presidente de la bancada del Partido Panameñista, José Luis Varela, informó que presentará un informe de minoría y propondrá bajarlo a primer debate.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) coincidieron en reclamar mayor transparencia, participación y deliberación en torno a las reglas que regirán las elecciones de 2029.

Apede sostuvo que las propuestas del Tribunal Electoral y las modificaciones introducidas por los diputados deben ser producto del diálogo y la construcción de consensos. Entre los puntos que cuestiona están las restricciones a la facultad constitucional del Tribunal Electoral para reglamentar e interpretar la legislación electoral, el aumento de los topes de financiamiento privado, los cambios que afectan a las candidaturas por libre postulación y las modificaciones a la democracia interna de los partidos.

El gremio también rechazó la posibilidad de que una persona pueda resultar electa para dos cargos y conservar ambas titularidades durante el período constitucional, aunque solo ejerza una de ellas a la vez. Además, cuestionó la reducción del plazo para perseguir delitos electorales y el mantenimiento del fuero penal electoral.

La Cciap, por su parte, advirtió que el Código Electoral establece las reglas mediante las cuales los ciudadanos eligen a quienes los gobiernan y, por ello, su reforma no puede considerarse un asunto exclusivo de los partidos políticos o de la Asamblea Nacional.

El gremio recordó que la Comisión Nacional de Reformas Electorales, convocada por el Tribunal Electoral en 2025, reunió durante meses a distintos sectores para analizar las reglas electorales y construir consensos. De ese proceso surgió el proyecto de Ley 699.

La Cámara cuestionó especialmente la forma en que se desarrolló el primer debate. Según señaló, durante una jornada maratónica se introdujeron modificaciones de fondo sobre la marcha, entre ellas cambios en los requisitos para la libre postulación, la formación de partidos, el financiamiento privado y la doble postulación. También consideró insuficiente el tiempo otorgado a la sociedad civil para participar en la discusión.

Para el gremio, el segundo debate debe servir para “revisar, corregir y alcanzar los consensos necesarios”, con participación del Tribunal Electoral, la sociedad civil y los gremios.

Ambas organizaciones también defendieron la necesidad de preservar espacios institucionales de diálogo. Apede consideró importante fortalecer la Comisión Nacional de Reformas Electorales como mecanismo para revisar las reglas después de cada elección.

Los reclamos se producen mientras el proyecto avanza hacia el segundo debate.

Apede vinculó además la discusión con el informe The Global State of Democracy 2026 de IDEA Internacional, presentado en Panamá el 23 de septiembre. El organismo señaló que el país mantiene un desempeño general por encima de los promedios regionales, aunque existen diferencias importantes entre las áreas de representación, derechos, Estado de derecho y participación.

Para los gremios empresariales, las próximas discusiones deberán determinar si las modificaciones fortalecen la participación y la equidad electoral o introducen nuevas barreras y ventajas para determinados actores.