Congestión portuaria y falta de infraestructura digital ponen presión a Panamá

La industria marítima y portuaria de Panamá atraviesa un momento decisivo. Aunque el país mantiene su posición estratégica como hub logístico global, voces del sector privado y gremial advierten que la falta de infraestructura digital, la saturación de los puertos y la necesidad de ampliar el canal seco podrían comprometer la competitividad frente a rivales regionales como México y Colombia. El presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), René Gómez; el presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), Ricardo Lince Boyd; y el experto portuario Rommel Troesch coincidieron en que Panamá debe acelerar inversiones y ejecutar estrategias pendientes para sostener su liderazgo en el comercio internacional.

La advertencia

René Gómez subrayó que Panamá enfrenta un desafío de competitividad frente a países vecinos. “México, Lázaro Cárdenas ha crecido un 127% de movimiento de carga; Cartagena, un 70%. Panamá, por debajo del 60%”, señaló, destacando que el país no puede conformarse con su posición actual. Para Gómez, el problema no radica únicamente en la capacidad física de los puertos, sino en la falta de eficiencia digital. Agregó que desde hace 15 años, el sector privado ha propuesto la implementación de un Port Community System, un integrador de información que permitiría a navieras, importadores y exportadores registrar datos una sola vez y compartirlos con todas las entidades públicas y privadas. “Si queremos mover más carga y descongestionar las vías, tenemos que invertir seriamente en infraestructura digital”, insistió. El presidente de la CMP advirtió que la congestión actual no se resolverá con más puertos, sino con sistemas más ágiles. Hoy, dijo, el movimiento de carga terrestre puede tardar más de dos horas, mientras que en Cartagena se completa en menos de 40 minutos. “A ello se suma el mal estado de las carreteras y la falta de coordinación entre autoridades”, criticó. Además, Gómez alertó sobre los efectos combinados del estrecho de Ormuz y el fenómeno de El Niño, que podrían generar restricciones de calado en el Canal de Panamá y agravar la congestión. “Si no desbloqueamos la ineficiencia digital, el panorama se complica aún más”, comentó.

Visión país

El presidente de MAPA, reconoció que los puertos panameños operan cerca del 80% de su capacidad, lo que genera señales de saturación. “Ahora mismo se están moviendo aproximadamente 10 millones de TEU y la capacidad de los terminales está cerca de esa cifra”, explicó. Aunque considera positivo que exista alta demanda, Lince Boyd enfatizó que Panamá debe ampliar su sistema portuario de manera responsable y bajo una estrategia nacional. “No debemos tener terminales compitiendo entre sí con ventajas desiguales. La licitación de Balboa y Cristóbal debe ser parte de una estrategia país”, afirmó. El dirigente gremial también destacó la importancia de la productividad portuaria como factor de atracción para las navieras. Si los procesos son lentos, los clientes buscarán alternativas en otros países. En ese sentido, advirtió que la región está desarrollando proyectos de canales secos en México y Colombia, lo que aumenta la competencia. “Panamá tiene una ventaja que cuidar: la infraestructura y la conectividad entre sus puertos. Hoy tenemos una sola carretera, y eso es un riesgo muy alto. Necesitamos dos o tres vías para garantizar la eficiencia”, sostuvo. Para MAPA, la clave no es cambiar la estrategia, sino ejecutarla con rapidez y coordinación entre el Estado, la Autoridad del Canal y la empresa privada.

Más infraestructura y expansión del canal seco

El experto portuario Rommel Troesch fue categórico: “Las navieras han enviado el mensaje de que se requiere más desarrollo portuario. Panamá tiene en este momento una oferta de tres puertos nuevos: Corosal en el Pacífico, Telfers en el Atlántico y la isla Margarita fuera de las aguas del canal. Los tres son necesarios”. Troesch explicó que el negocio del trasbordo requiere grandes volúmenes de carga y, por tanto, más infraestructura. Cuando una naviera decide mudarse, puede trasladar hasta dos millones de contenedores, lo que demanda capacidad adicional inmediata. Además, insistió en la necesidad de ampliar el canal seco, compuesto por el ferrocarril y la autopista Panamá-Colón. Esta última, diseñada originalmente para pasajeros y carga de la Zona Libre, ya transporta más de un millón de contenedores al año y podría duplicar esa cifra. “Si no ampliamos la autopista, crearemos un cuello de botella. Se necesita una autopista de ocho carriles en el corto plazo”, advirtió. El experto también señaló que el fenómeno de El Niño seguirá afectando al Canal durante los próximos cinco años, hasta que el proyecto de río Indio esté listo. En ese lapso, la carga que no pueda transitar buscará alternativas en el canal seco, lo que refuerza la urgencia de invertir en infraestructura. Troesch reconoció que los cambios de gobierno pueden retrasar proyectos, pero confía en que la empresa privada seguirá insistiendo en las necesidades del sector. “Este es un negocio que genera divisas y empleos. Panamá debe potenciar su producto único: el canal seco”, señaló.

Un consenso

Los tres líderes coinciden en que Panamá no puede perder tiempo. La actualización de la Estrategia Marítima Nacional, con asesoría técnica del BID, es vista como una oportunidad, pero también como un proceso que requiere mayor transparencia y participación del sector privado. Mientras René Gómez reclama coordinación en el Comité Interinstitucional Consultivo (CISEN), Ricardo Lince Boyd pide ejecución inmediata de las estrategias ya definidas, y Rommel Troesch insiste en ampliar la infraestructura portuaria y vial. Para los expertos, el mensaje es claro: Panamá debe actuar con rapidez para evitar que la saturación de sus puertos, la falta de digitalización y la competencia regional erosionen su posición como hub logístico global. La coyuntura actual, marcada por tensiones internacionales y fenómenos climáticos, exige decisiones firmes y coordinadas entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil.

Ricardo Lince Boyd Presidente de MAPA Panamá tiene una ventaja que cuidar: la infraestructura y la conectividad entre sus puertos. Hoy tenemos una sola carretera, y eso es un riesgo muy alto. Necesitamos dos o tres vías para garantizar la eficiencia”,

Rommel Troesch Experto portuario Si no ampliamos la autopista, crearemos un cuello de botella. Se necesita una autopista de ocho carriles en el corto plazo”,