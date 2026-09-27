16 agrupaciones se mueven para convertirse en partidos políticos

El mapa político panameño suma nuevas agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos, aunque no todas se encuentran en la misma etapa del proceso. Con base en la información disponible al 24 de septiembre de 2026, 1,547,887 panameños aparecen inscritos en partidos legalmente constituidos o en proceso de formación, de un padrón electoral de 3,189,267 ciudadanos. La cifra representa el 48.53% del padrón electoral. Otros 1,641,380 ciudadanos, equivalentes al 51.47%, no aparecen afiliados a una agrupación política. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) concentra la mayor cantidad de inscritos, con 544,839. Le siguen Realizando Metas, con 275,078; Cambio Democrático, con 262,939; y el Partido Panameñista, con 237,526. También figuran el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), con 79,168 afiliados; el Movimiento Otro Camino (MOCA), con 50,087; el Frente Amplio por la Democracia (FAD), con 46,074; Alianza, con 25,971; y el Partido Popular, con 20,692. Pero el escenario no se limita a los partidos ya constituidos.

En formación

En el corte del Tribunal Electoral aparecen tres organizaciones con afiliados registrados como partidos en formación: Acción Ciudadana Independiente (ACI), con 2,817; Partido Nacional Humanitario (PNH), con 2,332; y Movimiento RADIX, con 364. En conjunto, estas tres agrupaciones suman 5,513 inscritos. A ellas se agregan, dentro del grupo de organizaciones que ya avanzan como partidos en formación, el Partido Transformación Nacional (TN), el Partido Auténtico Nacional (PANA) y Unidos para la Nueva Era (UNE). Estas seis organizaciones deben diferenciarse de los grupos que todavía se encuentran en otras etapas del procedimiento. Otras organizaciones avanzan en el proceso El Tribunal Electoral recibió solicitudes de grupos interesados en iniciar el proceso para constituirse como partidos políticos. Entre estas agrupaciones aparecen Partido Proyecto Panamá (PROPAN), Partido Reconstrucción Ciudadana (PRC), Proyecto Ciudadano Nuevo Horizonte, Partido Visión Democrática (PVD), Compromiso Renovación con Ética y Oportunidades (CREO), Nuevas Ideas Visión Independiente Revolucionario Auténtico (NIVIRA), Movimiento Panamá Renace (MOPARE), Fuerza Renovadora y Fuerza Ciudadana. Estas organizaciones no deben presentarse como si todas contaran con el mismo estatus de un partido en formación. Se encuentran en distintas etapas del procedimiento de constitución.

Vamos da otro paso

Un caso distinto es el de VAMOS. La agrupación entregó el 25 de septiembre más de 70,000 declaraciones de voluntad al Tribunal Electoral. También presentó la declaración de principios, el programa de gobierno, los estatutos y los demás documentos relacionados con su solicitud. La entrega de estas declaraciones no significa todavía que VAMOS cuente con más de 70,000 adherentes reconocidos oficialmente. El Tribunal Electoral debe revisar y validar las declaraciones entregadas. Por ello, para efectos periodísticos, la cifra debe describirse como más de 70,000 declaraciones de voluntad entregadas, no como una cantidad definitiva de afiliados. La situación de VAMOS también debe mantenerse separada de la de organizaciones como UNE, que ya aparece dentro del grupo de partidos políticos en formación y que puede recolectar firmas.

Las firmas y el tres por ciento