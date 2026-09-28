Jefa de comunicaciones de María Corina Machado, regresa a Venezuela tras casi un año y medio en el exilio

La jefa de comunicaciones de María Corina Machado, Claudia Macero, llegó a Maiquetía en medio de la expectativa por el eventual retorno de la líder opositora. Según dio a conocer el medio EL País, Macero regresó el pasado domingo 27 de septiembre a Venezuela después de permanecer casi un año y medio en el exilio. Llegó durante la noche al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde fue recibida por periodistas y decenas de militantes de Vente Venezuela, quienes portaban banderas de la organización política. Su retorno ocurre en medio de la expectativa por el regreso de Machado, quien ha intentado volver a Venezuela sin éxito. El equipo de la dirigente confirmó a La Estrella de Panamá que María Corina intentó salir del país tres veces entre el lunes 21 y el martes 22 de septiembre

Macero explicó que su decisión de regresar fue personal y la vinculó con su intención de recuperar la confianza y transmitirla a otros venezolanos. “Vuelvo a Venezuela para darme confianza, y volver a darle confianza a otros”, afirmó Macero en la terminal provisional de Maiquetía, citado por el El País. La dirigente agregó: “Es el momento de volver a casa. Estoy abriendo caminos, como me lo abrieron a mí otros”.

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