Jefa de comunicaciones de María Corina Machado, regresa a Venezuela tras casi un año y medio en el exilio

La jefa de comunicaciones de María Corina Machado, Claudia Macero, llegó a Maiquetía en medio de la expectativa por el eventual retorno de la líder opositora.
Según dio a conocer el medio EL País, Macero regresó el pasado domingo 27 de septiembre a Venezuela después de permanecer casi un año y medio en el exilio. Llegó durante la noche al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde fue recibida por periodistas y decenas de militantes de Vente Venezuela, quienes portaban banderas de la organización política.
Su retorno ocurre en medio de la expectativa por el regreso de Machado, quien ha intentado volver a Venezuela sin éxito. El equipo de la dirigente confirmó a La Estrella de Panamá que María Corina intentó salir del país tres veces entre el lunes 21 y el martes 22 de septiembre
Macero explicó que su decisión de regresar fue personal y la vinculó con su intención de recuperar la confianza y transmitirla a otros venezolanos.
“Vuelvo a Venezuela para darme confianza, y volver a darle confianza a otros”, afirmó Macero en la terminal provisional de Maiquetía, citado por el El País.
La dirigente agregó: “Es el momento de volver a casa. Estoy abriendo caminos, como me lo abrieron a mí otros”.
El regreso de Macero coincidió con una jornada de caravanas convocada por la plataforma de Machado en distintos puntos de Venezuela.
Según el medio, las movilizaciones tenían como objetivos reclamar el regreso seguro de Machado, exigir un cronograma electoral y solicitar la celebración de elecciones presidenciales en 2027.
Las concentraciones se desarrollaron en varias regiones, desde Zulia hasta La Guaira. En Maracaibo, Vente Venezuela denunció la detención de uno de sus militantes por parte de la Guardia Nacional.
Las manifestaciones se produjeron después de una semana marcada por movilizaciones y expectativa en torno al posible retorno de Machado.
Macero fue una de las seis personas vinculadas a la oposición que se refugiaron en marzo de 2024 en la Embajada de Argentina en Caracas, luego de que se emitieran órdenes de captura en su contra.
Los opositores permanecieron durante más de un año en la sede diplomática, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Según El País, el asedio se intensificó después de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
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