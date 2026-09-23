Departamento de Estado dice no tener constancia de un veto de Estados Unidos al regreso de Machado

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano, aseguró este miércoles 23 de septiembre que no tiene constancia de que Washington esté detrás de un veto al regreso de la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado a su país.

Las declaraciones fueron ofrecidas a NTN24, luego de que Machado realizara este 22 de septiembre tres nuevos intentos de regresar a Venezuela desde Panamá. Su equipo confirmó a La Estrella de Panamá que los intentos, por vías aérea y marítima, no pudieron concretarse.

Consultada específicamente sobre si Estados Unidos estaría impidiendo el retorno de Machado, Molano indicó que no tiene información que confirme la existencia de un veto por parte de Washington.

“Está nuestro equipo de la embajada en Caracas y me imagino que ellos están siguiendo todos los detalles al respecto y entregan todos los detalles a nuestros líderes en Washington”, señaló la portavoz.

Molano explicó que Estados Unidos mantiene bajo seguimiento los movimientos relacionados con Machado, al igual que otros asuntos de Venezuela, entre ellos la situación de los presos políticos.

La Estrella de Panamá pudo confirmar con fuentes cercanas a Machado que la dirigente realizó tres intentos de regresar a Venezuela en las últimas 24 horas.

Los intentos estuvieron condicionados por distintos obstáculos, entre ellos restricciones logísticas, bloqueos marítimos y limitaciones aéreas. La información también fue reportada por NTN24, que señaló que uno de los intentos se produjo por vía marítima y otros mediante rutas aéreas.

Machado intentó trasladarse desde Panamá hacia Venezuela a través de una ruta aérea con destino a Aruba y mediante una vía marítima con destino a Curazao, según la información conocida por este medio.

La dirigente permanece en Panamá luego de que ninguno de los intentos pudiera concretarse.

La situación ocurre después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara, en varias ocasiones, que Machado tiene derecho a regresar a Venezuela.