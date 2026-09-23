¿Quién asumirá la cinta vacante? Panamá busca nuevo capitán tras las bajas de sus referentes

Una nueva era está empezando dentro de la selección de Panamá. El nuevo proceso y el cambio generacional ya está en marcha dentro del equipo y es por ello que el combinado nacional debe tener, no uno, sino varios líderes dentro de ella.

El retiro de Aníbal Godoy de la selección de Panamá ha dejado un hueco vacío dentro de ese liderato y en quien debe portar la cinta. Sin embargo, su linaje lo ha continuado Édgar Yoel Bárcenas, futbolista que fungió como líder dentro y fuera del campo en los tres partidos del Mundial 2026.

El volante cumplía a la perfección con ese rol de capitán cuando le tocaba usar la cinta de capitán. Sin embargo, una lesión lo ha apartado del combinado nacional para esta ventana FIFA. A ello se les une las bajas por retiro de Eric Davis y también de Cecilio Waterman, quienes también eran considerados como líderes del equipo.

Ante la ausencia de estos futbolistas, es trabajo del cuerpo técnico, al igual de los jugadores encontrar ese líder para estos duelos amistosos y también para el nuevo proceso para los torneos venideros.

En esta convocatoria los nombres de Amir Murillo, José Luis Rodríguez, Orlando Mosquera, Cristian Martínez e incluso el de José Fajardo podrían estar en la mesa de discusión para liderar esta nueva camada al ser los más experimentados de la plantilla.

A estos nombres se les podría unir y ya se les ha vinculado, Andrés Andrade y José Córdoba, sin embargo ambos fueron de baja del equipo para estos amistosos por lesión.

Si nos vamos al plano de los más experimentados, Murillo tiene todas las papeletas para arrancar como capitán en estos amistosos. El jugador acumula 97 partidos con la selección y está a tres duelos del centenar de duelos. De ver minutos ante la India, Nueva Zelanda y en el último partido contra Japón o Ecuador, Murillo se unirá a ese selecto grupo de jugadores con más de 100 partidos en el equipo. De hecho, Murillo ya sabe lo es usar la cinta de capitán. Ante Bosnia y Herzegovina, Murillo salió como líder en este duelo amistoso previo a la cinta mundialista.

En los casos de José Luis Rodríguez y Carrasquilla, ambos también están en la lista de los futbolistas con más experiencia dentro del equipo con 73 y 72 partidos respectivamente. Christiansen y el grupo incluso podrían cederle la cinta de capitán a Carrasquilla para subirle el ánimo, esto por el mal momento deportivo que ha estado viviendo en el Pumas y el reciente episodio que ocurrió en el Mundial 2026, torneo en el que no vio minutos por lesión.