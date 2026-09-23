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Información útil

Agroferias del IMA este viernes 25 de septiembre: lugares y horario

El IMA anuncia los puntos de las agroferias de este viernes 25 de septiembre
El IMA anuncia los puntos de las agroferias de este viernes 25 de septiembre Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/09/2026 16:06
El IMA recordó que los compradores deberán presentar su cédula y recomendó llevar bolsas reutilizables.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 25 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Calendario de agroferias del IMA del viernes 25 de septiembre

Para este viernes 25 de septiembre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:

-Panamá Oeste: Jardín Palma Real en Santa Rosa en el distrito de Capira.

-Comarca Naso Tjër Di: Terrenos de la Feria de Bonyic en el corregimiento El Teribe.

-Darién: Junta Comunal de Aruza en Río Iglesias en el distrito de Santa Fe.

-Chiriquí: Cancha de Caldera en el distrito de Boquete.

-Los Santos: Junta Comunal de Llano Abajo en el distrito de Guararé.

-Colón: Diagonal a la Policía Nacional de La Feria en el distrito de Colón.

-Veraguas: Casa comunal de Utira en el distrito de Río de Jesús y en la casa comunal de La Montañuela en el distrito de Atalaya.

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