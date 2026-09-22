IMA anuncia puntos de agroferias para este jueves 24 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 24 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para el jueves 24 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Colón: Cancha de fútol de Río Indio en el distrito de Donoso.
-Veraguas: Cancha techada de La Colorada en el distrito de Santiago y en la Casa Comunal de Las Cruces en el distrito de Cañazas.
-Panamá Oeste: Casa Comunal de Las Uvas de San Carlos.
-Los Santos: Cancha Comunal de El Cacao en el distrito de Tonosí.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Tobobé en el distrito de Kusapín y en la Junta Comunal de Kikari en el distrito de Munä.
-Herrera: Plaza de Toros de Monagrillo en el distrito de Chitré.
-Chiriquí: IPTC de San Lorenzo en el distrito de San Lorenzo.
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