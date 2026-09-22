Fiscalía Electoral plantea construir una sede propia

La Fiscalía General Electoral destina alrededor de $350,000 al año al pago de alquileres de sus principales instalaciones y plantea avanzar en el diseño y construcción de una sede propia para reducir este gasto.

La fiscal general electoral, María Eugenia Pérez de Preciado, explicó durante la sustentación del presupuesto de la institución que uno de sus objetivos consiste en iniciar la contratación de personal especializado para elaborar y revisar los diseños, planos y demás documentos necesarios para concretar el proyecto de una nueva sede.

Actualmente, la institución mantiene alquilados espacios para la sede principal, fiscalías electorales y oficinas en Panamá Oeste, Santiago, Las Tablas y David, además de estacionamientos y otras instalaciones.

“Actualmente, como van a ver en todo el desglose del presupuesto, se pagan 350.000 dólares al año en alquiler”, señaló Pérez.

La fiscal sostuvo que una sede propia permitiría generar un ahorro anual cercano a ese monto una vez que la institución deje de pagar esos alquileres.