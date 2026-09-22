Mulino y Sánchez conversan sobre Río Indio, nuevos puertos y cooperación bilateral

El presidente José Raúl Mulino y su homólogo de España, Pedro Sánchez, sostuvieron este martes 22 de septiembre una reunión bilateral en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la que abordaron la cooperación entre ambos países, la integración iberoamericana y proyectos estratégicos de Panamá.

Durante el encuentro, los mandatarios conversaron sobre el potencial logístico de Panamá y los proyectos que desarrolla el Canal de Panamá, entre ellos la construcción de dos nuevos puertos y el reservorio de Río Indio.

Sánchez destacó la importancia de Panamá dentro de la alianza que impulsa España y anticipó una participación relevante del país en la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para noviembre.

El mandatario español también informó que está coordinando su participación en el próximo Foro Económico de Panamá, programado para febrero de 2028.

“Le agradezco el esfuerzo por haber participado en la pasada Cumbre Iberoamericana en Sevilla”, manifestó Sánchez a Mulino.

Según lo expuesto durante la reunión, la próxima cumbre abordará asuntos como los desafíos derivados de la inteligencia artificial, el cambio climático y una propuesta para la homologación de títulos universitarios entre los países participantes.

Por su parte, Mulino agradeció a España por el respaldo brindado a Panamá para lograr su salida de listas de la Unión Europea consideradas discriminatorias por el Gobierno panameño.

El mandatario destacó que Panamá logró ser excluido inicialmente de la lista de países no cooperadores en la lucha contra el narcotráfico y señaló que se espera una pronta salida de la lista fiscal.

Los presidentes también conversaron sobre las elecciones para la Secretaría General de la ONU y las oportunidades que se abren para Panamá dentro del Mercosur.

Durante el encuentro, Mulino afirmó además que Panamá ha logrado el control soberano de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El presidente panameño también indicó que se ha establecido una colaboración aduanera con países europeos como parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico.

La reunión bilateral se desarrolló mientras ambos mandatarios participan en las actividades de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Mulino estuvo acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha; los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, y José Ramón Icaza, para Asuntos del Canal; además de Kristelle Getzler, directora de la Secretaría Económica de la Presidencia de la República.