Huracán Polo se intensifica a categoría 5 mientras avanza frente a las costas de México

El huracán Polo se mantiene como categoría 5 frente al Pacífico mexicano, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de hasta 325 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional del clima en México.
El sistema avanza lentamente hacia el norte, a unos 4 km/h, y su centro se localiza aproximadamente a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 555 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
La circulación de Polo generará lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes en Jalisco. También se esperan fuertes rachas de viento en las costas de Michoacán y Guerrero.
El fenómeno provocará oleaje de entre 5 y 6 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero. En Colima y Oaxaca se prevén olas de hasta 3 metros, mientras que en Jalisco podrían alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros.
Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y una zona de vigilancia desde Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.
Las autoridades advierten que las lluvias podrían ocasionar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas. La población debe mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
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