Huracán Polo se intensifica a categoría 5 mientras avanza frente a las costas de México

El huracán Polo se mantiene como categoría 5 frente al Pacífico mexicano, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de hasta 325 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional del clima en México.

El sistema avanza lentamente hacia el norte, a unos 4 km/h, y su centro se localiza aproximadamente a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 555 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

La circulación de Polo generará lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes en Jalisco. También se esperan fuertes rachas de viento en las costas de Michoacán y Guerrero.