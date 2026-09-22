Mulino y Macron destacan relación entre Panamá y Francia en Nueva York

El presidente José Raúl Mulino sostuvo este martes 22 de septiembre encuentros con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, durante la agenda diplomática que desarrolla en Nueva York con motivo de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Durante su encuentro con Macron, ambos mandatarios resaltaron la relación entre Panamá y Francia, así como el respaldo francés a los esfuerzos de Panamá para lograr su salida de las listas de la Unión Europea.

El tema de las listas europeas ha formado parte de la agenda internacional del Gobierno panameño.

Mulino ha señalado que Panamá espera concretar próximamente su salida de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la UE, después de los avances alcanzados en otros procesos.

El encuentro con Macron se produjo en el marco de la agenda de reuniones bilaterales que el mandatario panameño mantiene durante su participación en la Asamblea General de la ONU.

La Presidencia de Panamá había informado que Mulino desarrollaría reuniones con líderes internacionales durante su estadía en Nueva York.

Mulino también sostuvo un saludo formal con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, como parte de las actividades diplomáticas de Panamá durante la semana de alto nivel de Naciones Unidas.

Los encuentros forman parte de la agenda paralela de Mulino en Nueva York, que incluye reuniones con jefes de Estado y de Gobierno, además de actividades relacionadas con inversión, tecnología y cooperación internacional.