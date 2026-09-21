Delcy Rodríguez llega a Nueva York para la Asamblea de la ONU y reunión con Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este lunes 21 de septiembre a Nueva York para participar en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de expectativas por un posible encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
De acuerdo con Telemundo 51, Rodríguez arribó durante la madrugada y fue recibida por el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett. Su presencia en territorio estadounidense ocurre mientras avanzan las conversaciones entre Washington y Caracas, particularmente en asuntos relacionados con el sector petrolero y energético.
Rodríguez confirmó su llegada a través de su cuenta en X, donde señaló que Venezuela acudirá a la Asamblea General con una agenda centrada en el respeto, la cooperación y el entendimiento. El Gobierno venezolano también había anunciado previamente que la mandataria llevaría la voz del país ante los Estados miembros de la ONU.
Según informó el medio, uno de los principales puntos de atención durante su estadía será el encuentro con Trump. La Casa Blanca confirmó que ambos tienen previsto reunirse este martes en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General.
Se trataría del primer encuentro cara a cara entre ambos mandatarios. La participación de Rodríguez en la Asamblea General marca además el regreso de un gobernante venezolano a este escenario internacional.
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