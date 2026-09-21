MOP sustenta presupuesto de B/.953.9 millones para 2027, con 96% destinado a inversión

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una asignación recomendada de B/.953.9 millones para la vigencia fiscal de 2027, de los cuales aproximadamente el 96% estará dirigido a inversión. Durante su comparecencia, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, explicó que la propuesta está enfocada en proyectos de interés social, rehabilitación vial, construcción de calles, reparación de puentes y atención de puntos críticos en distintas regiones del país. Del presupuesto recomendado, B/.915.5 millones, equivalentes al 95.98%, corresponden a inversiones, mientras que B/.38.4 millones, un 4.02%, serán destinados al funcionamiento de la institución. Al incorporar las transferencias destinadas al Metro de Panamá, la cifra global registrada dentro del presupuesto del ministerio se eleva a B/.1,249.6 millones. Sin embargo, Andrade aclaró que esos recursos no son administrados ni ejecutados por el MOP. El dinero, precisó, se incluye bajo la figura de transferencia para canalizarlo desde la Cuenta Única del Tesoro hacia el Metro de Panamá.

Carreteras y puentes concentran la inversión

El presupuesto de inversión para 2027 contempla 178 proyectos, distribuidos en seis programas. La mayor asignación será para mantenimiento y rehabilitación vial, con B/.370.4 millones, equivalentes al 40.5% del total, repartidos entre 115 proyectos. Para la construcción y rehabilitación de puentes se contemplan B/.330.8 millones, un 36.1% del presupuesto de inversión, correspondientes a 11 proyectos. Otros B/.160.5 millones, o el 17.5%, serán destinados a 39 proyectos de construcción y mejoramiento de calles. Los tres programas concentran prácticamente la totalidad del presupuesto de inversión solicitado por la institución. También se recomendaron B/.33.7 millones para infraestructura pública, B/.16.4 millones para construcción y rehabilitación de drenajes y B/.3.8 millones para el reordenamiento de la ciudad de Panamá. Según la modalidad de los proyectos, la mayor asignación corresponde a obras bajo el esquema llave en mano, con B/.337.6 millones. Le siguen los proyectos nuevos, con B/.176.8 millones; los proyectos de continuidad, con B/.123.1 millones; y las obras de continuidad de Paso Firme, con B/.119.9 millones.

Panamá Oeste recibiría B/.372 millones

La distribución territorial del presupuesto coloca a Panamá Oeste como la provincia con la mayor asignación para 2027, con proyectos por aproximadamente B/.372 millones. Le sigue la provincia de Panamá, con B/.129.2 millones, mientras que los proyectos de alcance nacional suman alrededor de B/.112 millones. Para Chiriquí se contemplan B/.80.1 millones; Los Santos recibiría B/.40.9 millones y Coclé, B/.35.4 millones. El resto de los recursos se distribuirá entre otras provincias y comarcas.

Cartera de 339 proyectos

Andrade también presentó un balance de los dos primeros años de la administración. La cartera del MOP está conformada por 339 proyectos, que representan una inversión acumulada de B/.2,585.5 millones. De ese total, 306 proyectos ya fueron adjudicados, siete se encuentran por adjudicar y 15 permanecen en proceso de licitación. Además, la institución registra 11 adendas vinculadas con estas obras. Las contrataciones incluyen 53 proyectos mediante licitación pública por B/.731.2 millones, 270 a través de procedimientos excepcionales por B/.375.2 millones y tres asociaciones público-privadas por B/.914.3 millones. El MOP también reportó 158 intervenciones relacionadas con emergencias ambientales por B/.110 millones y cuatro proyectos de reactivación económica por B/.66 millones. De acuerdo con las estimaciones presentadas por el ministro, la inversión ejecutada y programada para el quinquenio 2024-2029 tendría un impacto de 91,910 empleos, entre 42,016 puestos directos y 49,894 indirectos.

Ejecución presupuestaria alcanza el 64%

Para 2026, el MOP mantiene un presupuesto modificado de inversión de B/.754.2 millones, de los cuales se han devengado B/.482.2 millones. La ejecución institucional alcanzó el 64% al 30 de agosto de 2026. No obstante, la entidad mantiene B/.125.2 millones en cuentas por pagar registradas en el sistema de la Dirección de Presupuesto de la Nación. Según Andrade, si estas obligaciones contractuales son pagadas, el nivel de ejecución presupuestaria podría elevarse hasta aproximadamente el 80%. En 2025, la institución cerró con un presupuesto modificado de B/.912.7 millones y una ejecución de B/.774.3 millones, equivalente al 85%.

¿Cuánto presupuesto solicitó el MOP para 2027?