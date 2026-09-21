‘No hay absolutamente nada fiscal’: así explica Enrique Riquelme el traslado de su holding de España a Panamá

“No hay absolutamente nada fiscal, incluso va a tener un costo la operación para mí, pero no me importa porque va a ser más adecuada a la apuesta que tenemos”, así defendió el empresario español, Enrique Riquelme, el traslado de su holding Riquelme Capital SL de emporio energético e industrial de España a Panamá. Riquelme concedió una entrevista exclusiva al medio español El Mundo para detallar el plan de inversión que busca alcanzar en Latinoamérica desde Panamá, país del cual ya trasladó su residencia en enero de 2026. Explicó que no solo esta trasladando su holding, sino también a todo su equipo para Latinoamérica, ya que su intención es invertir entre $7.000 y 9.000 millones en la región en los próximos cuatro años. “Nuestra apuesta de crecimiento no es en Europa ni en África, sino en Latinoamérica; y Panamá es el hub, la plataforma para este plan en la región”, destacó.

¿Y por qué Panamá?

Más allá de una idea de expansión de negocio, Riquelme indicó que otra de las razones por las que eligió a Panamá es porque es el país donde tiene su casa. “Me fui allí a vivir en 2010 y volví a España en 2023, pero desde enero de 2026 estoy en Panamá y quiero tener a mi equipo cerca para dirigir el plan que tenemos en las Américas y que es muy importante”, dijo. Sobre las dudas de cambio de residencia y cómo esto podría afectar a sus acciones, el empresario español aclaró que puede trasladar su residencia a Madrid en muy poco tiempo, pero ahora se encuentra centrado en su actividad empresarial y tiene claro donde debe estar estos años para que ganen también sus accionistas. “Yo soy empresario y tengo que estar donde puede ser mejor para el grupo que dirijo y para mis accionistas”, insiste. Al tiempo, asegura que el traslado de su holding Riquelme Capital SL “no cambia nada con mis empresas en España que dan empleo a millas de personas”. Tampoco altera la inversión cercana a 40 millones de euros para la nueva sede de su grupo Cox en Sevilla. Lo que descarta es trasladar a Países Bajos la sede de la antigua Cox Abengoa, como hizo en su día Ferrovial, aunque hay bancos de inversión que lo aconsejarían. Riquelme sitúa la decisión panameña en puras matemáticas. Su emporio puede lograr un ebitda en 2026 de más de $700 millones y casi la totalidad se generará en Iberoamérica. El alicantino cree que darán sus frutos sus apuestas por México -donde se hizo el pasado año con los activos de Iberdrola- o Brasil, donde ha conseguido recientemente la concesión de una infraestructura eléctrica. También da razones personales para elegir Panamá. Riquelme ha vivido casi tanto en ese país como en España. Se instaló allí con apenas 21 años y fundó Grupo El Sol, dedicado a minería, cemento, infraestructuras y energía, que llegó a suministrar arena para las obras de ampliación del Canal de Panamá. Figura ya desde la pasada década como administrador de una veintena de sociedades en aquel país.

Sustancia económica