Explosión en PH Pacific Blue de Bijao: autoridades investigan posible falla en gasificación

Las investigaciones para determinar las causas de la explosión registrada el pasado viernes 18 de septiembre en un apartamento del PH Pacific Blue, ubicado en Bijao, Río Hato, provincia de Coclé, continúan bajo reserva mientras las autoridades realizan los peritajes correspondientes.

De manera extraoficial, La Estrella de Panamá conoció que una de las situaciones que estaría siendo analizada está relacionada con el proceso de gasificación de las líneas de gas del edificio.

“El problema parece que radica en lo que es la gasificación”, señaló la fuente, quien aclaró que se trata de información que todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación.

Según explicó, la gasificación estaría vinculada directamente con la administración del edificio y con la empresa contratada para prestar el servicio de gas, así como con el técnico idóneo encargado de realizar los trabajos correspondientes.

Sostuvo que, en este proceso, la responsabilidad recaería en los administradores del inmueble y en la empresa que estos hayan contratado para realizar los servicios relacionados con el suministro de gas, además del profesional idóneo que intervenga en dichos trabajos.