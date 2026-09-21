Explosión en PH Pacific Blue de Bijao: autoridades investigan posible falla en gasificación

Las investigaciones para determinar las causas de la explosión registrada el pasado viernes 18 de septiembre en un apartamento del PH Pacific Blue, ubicado en Bijao, Río Hato, provincia de Coclé, continúan bajo reserva mientras las autoridades realizan los peritajes correspondientes.
De manera extraoficial, La Estrella de Panamá conoció que una de las situaciones que estaría siendo analizada está relacionada con el proceso de gasificación de las líneas de gas del edificio.
“El problema parece que radica en lo que es la gasificación”, señaló la fuente, quien aclaró que se trata de información que todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación.
Según explicó, la gasificación estaría vinculada directamente con la administración del edificio y con la empresa contratada para prestar el servicio de gas, así como con el técnico idóneo encargado de realizar los trabajos correspondientes.
Sostuvo que, en este proceso, la responsabilidad recaería en los administradores del inmueble y en la empresa que estos hayan contratado para realizar los servicios relacionados con el suministro de gas, además del profesional idóneo que intervenga en dichos trabajos.
El pasado sábado 19 de agosto, La Estrella de Panamá conoció que Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasep) ya había intervenido en el caso.
En este contexto, el Cuerpo de Bomberos explicó a la cuidadania que los edificios deben cumplir con pruebas de hermeticidad antes de ser ocupados y que estas inspecciones deben realizarse periódicamente.
De acuerdo con la institución, son los administradores de cada edificio quienes deben contratar a un profesional idóneo para realizar estas evaluaciones.
Si durante las inspecciones se identifica algún apartamento o área con desperfectos que puedan representar un riesgo, el profesional debe elaborar un informe y remitirlo al Benemérito Cuerpo de Bomberos para que se realicen las verificaciones correspondientes.
Luego de que las instalaciones son revisadas y, de ser necesario, se realizan las reparaciones correspondientes, se desarrolla el proceso de gasificación, que consiste en introducir y purgar gas de manera controlada en una tubería nueva o reparada para ponerla en funcionamiento bajo condiciones de seguridad.
Según la fuente consultada extraoficialmente, este proceso estaría relacionado con la administración del edificio, la empresa encargada del suministro o servicio de gas y el personal técnico idóneo contratado para efectuar los trabajos.
No obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado que la gasificación haya provocado la explosión ocurrida en el PH Pacific Blue. La causa del siniestro continúa bajo investigación.
La explosión se registró aproximadamente a las 3:57 p.m. del viernes 18 de septiembre en uno de los apartamentos del PH Pacific Blue, en Bijao.
El incidente ocasionó severos daños materiales y dejó con afectaciones leves a dos personas, una mujer de 53 años y un hombre. Además, otros cuatro apartamentos resultaron afectados.
Después de la emergencia, los estamentos de seguridad acordonaron el área y se solicitó la intervención de especialistas para evaluar las condiciones del inmueble.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...