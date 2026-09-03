Asamblea sustenta presupuesto 2027 y pide $79.6 millones más al MEF

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto el anteproyecto de presupuesto del Legislativo para la vigencia fiscal 2027, por $176.6 millones. La presentación incluyó primero un balance del presupuesto vigente de 2026, su ejecución hasta julio y los proyectos desarrollados durante este año, como parte de los argumentos para justificar las necesidades financieras planteadas para el próximo periodo. Para 2027, la Asamblea solicita $166.9 millones para funcionamiento y $9.7 millones para inversión. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó una asignación de $97 millones. La diferencia entre ambos montos alcanza $79.6 millones.

El presupuesto de 2026 como punto de partida

Durante la sustentación, Castañedas expuso el comportamiento del presupuesto de la Asamblea Nacional durante 2026. El presupuesto ley aprobado inicialmente para este año fue de $98.7 millones. A julio, el presupuesto modificado alcanzó $146.4 millones, un aumento de $47.7 millones respecto a la asignación original. La presidenta explicó que las modificaciones presupuestarias responden a gastos necesarios para el funcionamiento de la institución, entre ellos servicios básicos, dietas de los diputados, salarios, contribuciones a la seguridad social, décimo tercer mes y otros compromisos operativos. Al 31 de julio de 2026, la Asamblea Nacional reportó una ejecución acumulada cercana a $89 millones, equivalente al 61% del presupuesto modificado. La exposición de estas cifras precedió a la presentación de la propuesta presupuestaria para 2027.

Una solicitud 20.7% mayor

Frente al presupuesto modificado de $146.4 millones registrado a julio de 2026, la solicitud de $176.6 millones para 2027 representa un incremento de $30.2 millones, equivalente al 20.7%. Castañedas defendió la solicitud ante los diputados de la Comisión de Presupuesto y sostuvo que el monto debe permitir que el Legislativo mantenga sus funciones constitucionales y atienda necesidades de infraestructura, tecnología y funcionamiento operativo. “La Asamblea Nacional cumple tres funciones fundamentales: legislar, representar a la ciudadanía y fiscalizar la gestión pública”, señaló durante la presentación. Según la presidenta, el presupuesto debe permitir que estas funciones se desarrollen de forma continua y eficiente.

El MEF recomienda $97 millones

Uno de los principales puntos de la sustentación fue la diferencia entre la propuesta de la Asamblea Nacional y la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas. Mientras el Legislativo solicita $176.6 millones, el MEF recomienda $97 millones. La diferencia de $79.6 millones representa cerca del 45% del monto solicitado por la Asamblea. Castañedas cuestionó que la recomendación no refleje, según su explicación, las necesidades de funcionamiento de la institución. La presidenta sostuvo que históricamente el presupuesto recomendado inicialmente no cubre todos los gastos de la Asamblea y que durante las vigencias fiscales se requieren modificaciones para atender compromisos de la institución. “Como primer órgano del Estado solicitamos un presupuesto cónsono con nuestros compromisos y proyectos necesarios en nuestro plan de trabajo”, manifestó.

El 87% del funcionamiento es para servicios personales

El presupuesto de funcionamiento solicitado para 2027 asciende a $166.9 millones. De ese monto, $145.2 millones corresponden a servicios personales, de acuerdo con el desglose presentado durante la sustentación. En este componente se incluyen salarios, décimo tercer mes, dietas, gastos de representación y aportes relacionados con la seguridad social. Los servicios personales representan aproximadamente 87% del presupuesto de funcionamiento. La Asamblea Nacional indicó que su estructura cuenta con 3,255 servidores públicos, 18 direcciones, 39 departamentos y 15 comisiones permanentes. Castañedas presentó esta estructura como parte de la explicación sobre el tamaño de la operación administrativa que sostiene el trabajo legislativo. La propuesta inicial para 2027 contempla $9.7 millones para inversión, equivalentes al 5.5% del presupuesto total solicitado. Los recursos se concentran en tres áreas: construcción y remodelación, modernización y equipamiento institucional. Entre las prioridades de infraestructura figuran la rehabilitación del piso y la tarima del recinto parlamentario, la impermeabilización y acondicionamiento del sótano y trabajos en distintas áreas de las instalaciones. También se contemplan adecuaciones de cubiertas, reemplazo de ventanas y otras intervenciones relacionadas con la conservación y seguridad de los edificios. En el área tecnológica, la Asamblea plantea fortalecer su infraestructura crítica y modernizar los sistemas utilizados para las funciones legislativas. La propuesta incluye soluciones de audio, video y videoconferencia para las comisiones, el pleno y los salones de reuniones.

La inversión podría subir a $16.5 millones