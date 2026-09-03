Jubilados meten presión a Mulino y le exigen que firme la ley que les otorga nuevos descuentos

Los jubilados subieron el tono de su llamado al presidente José Raúl Mulino y le pidieron que “se ponga la mano en el corazón” y sancione el proyecto de ley 226, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, que establece nuevos descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La propuesta contempla descuentos en actividades de entretenimiento, transporte, hospedaje, alimentación y servicios de atención médica, entre otros.

La aprobación de la iniciativa ha generado opiniones divididas entre diferentes sectores, especialmente entre empresarios que advierten sobre el impacto económico que podría tener la aplicación de los nuevos beneficios.

Ante este escenario, Mulino convocó a una reunión en la Presidencia de la República con representantes de los gremios de jubilados y empresarios, con el propósito de buscar fórmulas que permitan hacer viable la legislación.

Durante el encuentro, el dirigente de la Coordinadora de Jubilados Fecha, Héctor Ávila, lanzó un fuerte mensaje al mandatario.

“Señor presidente José Raúl Mulino, hágalo por nosotros los viejitos que la estamos pasando difícil. No le tiemble la mano y firme el proyecto de ley 226 y no haga que los jubilados lo maldigan cada vez que escuchan su nombre, sino que lo recuerden como un gran estadista cuando deje la Presidencia”, manifestó.

Ávila sostuvo que muchos jubilados sobreviven con recursos limitados y deben enfrentar diariamente el dilema de decidir si destinan su dinero a la compra de alimentos o medicamentos.

A su juicio, los descuentos contemplados en el proyecto permitirían aliviar parte de esa carga económica y brindar una vida más digna a quienes, según afirmó, “le han dado todo a este país”.

Por su parte, Dinora de Farfán, representante de los jubilados independientes, señaló que Mulino tiene en sus manos la posibilidad de otorgar un beneficio importante a este sector.

“Presidente, necesitamos esa firma para poder dormir tranquilos. Así que no se olvide de nosotros”, expresó.

Mientras tanto, Guillermo Cortés, dirigente de la Coordinadora de Jubilados Mundos, consideró que los temores de los comerciantes, especialmente de restaurantes y hoteles, son infundados.

Según Cortés, los descuentos podrían generar un mayor movimiento comercial porque los jubilados tendrían mayor capacidad para consumir.

“Si antes les vendían seis platos de comida a los jubilados, ahora venderán 14. Igual los hoteles, que verán un aumento en la ocupación porque los viejitos no guardan nada y aprovechan todos los descuentos que les ofrezcan”, afirmó.

El presidente Mulino reconoció que el proyecto de ley 226 representa un tema complejo y advirtió que debe analizarse su impacto financiero antes de tomar una decisión.

“Si la veto, el malo de la película con los viejitos soy yo, y no es así, porque a mí nadie me preguntó y estoy seguro de que a nuestras entidades que rigen la finanza tampoco”, manifestó el mandatario.

Mulino recordó que, por mandato constitucional, corresponde al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), planificar los ingresos y gastos del Estado.

El presidente explicó además que cuenta con un plazo de 30 días para sancionar o vetar la iniciativa, por lo que insistió en la necesidad de encontrar una fórmula que permita que la ley sea económicamente sostenible con el paso de los años.

“Yo tengo un calendario que hay que cumplir constitucional; o se sanciona o se veta”, recalcó.

El mandatario reconoció que todavía no está definida la mecánica que tendrá el diálogo con los sectores involucrados y señaló que el tiempo disponible limita la posibilidad de establecer extensas mesas de trabajo.