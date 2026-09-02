Ley de jubilados: Mulino reunirá a gremios y empresarios en busca de acuerdos

El presidente José Raúl Mulino anunció que la próxima semana convocará a una reunión en la Presidencia de la República con representantes de los gremios de jubilados y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), con el objetivo de buscar alternativas que permitan hacer viable la recién aprobada ley que amplía los beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores. “Convocaré y participaré la próxima semana en una reunión en la Presidencia con 3 representantes de gremios de jubilados y 3 de la Cámara de Comercio con el ánimo de encontrar fórmulas que hagan viable la recién aprobada ley que aumenta beneficios a jubilados”, informó Mulino a través de su cuenta oficial de X. El mandatario agregó que espera encontrar una solución a las dificultades que ha generado la aprobación de la iniciativa legislativa. “Espero y confío encontrar solución a los problemas generados por dicha aprobación legislativa”, sostuvo.

La convocatoria se produce luego de que la Cciap expresara públicamente su preocupación por el impacto económico que podrían tener las nuevas disposiciones sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). El presidente de la Cciap, Aurelio Barría Pino, advirtió ayer que obligar a los comercios a ofrecer determinados productos y servicios con descuentos elevados podría reducir sus márgenes de operación y comprometer su sostenibilidad. Según Barría Pino, algunos establecimientos podrían terminar vendiendo productos y servicios cerca de su costo, lo que podría provocar escasez. “El sentido de tener este tipo de productos porque simplemente están vendiendo a muy cerca de su costo, por ejemplo, eso va a generar escasez”, afirmó. El dirigente empresarial señaló que las pequeñas empresas podrían verse obligadas a reducir gastos para compensar el impacto de los descuentos, una situación que eventualmente podría traducirse en una disminución de empleos y de las planillas. “Esta tienda pequeña va a tener que reducir sus gastos, empleos, menos empleos, planillas, para poder que los números funcionen”, manifestó. Barría Pino indicó que existen más de 62 mil micro y pequeñas empresas a nivel nacional que podrían verse afectadas por las nuevas disposiciones.

¿Qué beneficios proponía el proyecto de ley?